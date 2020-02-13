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طالب بالقليوبية يبتكر مشروع "البيت الذكى" لتوفير استهلاك الكهرباء.. صور

الخميس، 13 فبراير 2020 03:00 ص
طالب بالقليوبية يبتكر مشروع "البيت الذكى" لتوفير استهلاك الكهرباء.. صور توفير استهلاك الكهرباء
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد معرض "القليوبية للعلوم والهندسة 2020"، فى مجال العلوم لمرحلة التعليم ما قبل الجامعى، والذى افتتحه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، والذى أقيم برعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، العديد من النماذج العملية الرائعة التى تخدم الدولة فى العديد من القطاعات الزراعة والطاقة والصناعة، إلى جانب خدمة ذوى الإعاقة.

وتقدم أنطونيوس حلمى بشاى، الطالب بمدرسة أبو زعبل الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الخانكة التعليمية، بمشروع "smart home" أو "البيت الذكى”، والذى يهدف فى المقام الأول توفير الطاقة الكهربائية، موضحا أن الكهرباء تعتبر مصدر أساسى للحياة فى العصر الحديث ولا يمكن الاستغناء عنها، لكن مع زيادة عدد سكان العالم ارتفع استهلاك الكهرباء بشكل كبير جدا.

وأضاف "أنطونيوس" لـ "اليوم السابع"، أنه حرص على إيجاد وسيلة لخفض وترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال نظام "الأردوينو" وهى عبارة عن لوحة تطوير إلكترونية، تتكون من دائرة إلكترونية مفتوحة المصدر مع متحكم دقيق على لوحة واحدة تتم برمجتها عن طريق الكومبيوتر، موضحا أن المشروع يتضمن برمجة "الأردوينو" عند درجة حرارة معينة فسوف يقوم الأردوينو بتشغيل المروحة الموجودة بالمكان تلقائيا، أما إذا انخفضت درجة الحرارة عن الدرجة المحددة فى البرنامج يقوم بإغلاق المروحة تلقائيا.

وتابع، أنه كذلك يتم تشغيل المصباح الكهربائى عن طريق حساسات تشعر بوجود الإنسان داخل المكان وإطفائها إلى خرج الإنسان منه، وأيضا تشغيل المصباح الكهربائى عن طريق حساسات تحدد النور والظلام، وذلك عن طريق برمجة الأردوينو بذلك فإذا اقترب الإنسان من المكان يتم تشغيل المصباح فى المكان الذى يوجد به فقط، وذلك دون الاستعانة بالقواطع الكهربائية، وبذلك يتم توفير الكهرباء والتخلص مما نراه فى المنازل من إهدار كبير للطاقة.

وأشار الطالب، إلى أن تكلفة المشروع الإجمالية بسيطة جدا لا تتخطى الـ 300 جنيها، إلا أنها بتعميمها على المنازل والمؤسسات الحكومية ستوفر الملايين من الجنيهات للدولة نتيجة تخفيف استخدام الطاقة، إلا فى المناطق اللازمة فقط.

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