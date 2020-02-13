ضبط 41 ألف طن تمور فاسدة خلال حملة مكبرة فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار والسلع الغذائية الغير صالحة حفاظا على سلامة، وأسفرت الحملة عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته 41,400 طن تمور غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة.

كما تم ضبط مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العامرية أول بمحافظة الإسكندرية لحيازته 17 طن لوبيا- عدس معبأة داخل عبوات بدون أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية واحتوائها على حشرات حية وميتة "سوس".

وقررت نيابة العامرية اول بالإسكندرية، التحفظ علي 17 طن لوبيا وعدس داخل مصنع تعبئة بدون ترخيص غير صالح للاستخدام الآدمي لاحتوائه علي حشرات حيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

وقررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، التحفظ علي 41 طن تمور فاسدة داخل ثلاجة قبل طرحها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع .

حيث أسفرت الحملة المكبرة التى شنتها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية ضبط 991) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" .