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ضبط 2000 قطعة غيار سيارات مغشوشة و203 كيلو جبن رومى فاسدة بالغربية

الخميس، 13 فبراير 2020 04:38 م
ضبط 2000 قطعة غيار سيارات مغشوشة و203 كيلو جبن رومى فاسدة بالغربية جانب من المضبوطات
الغربية مصطفى عادل

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تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل الوزارة بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين بالغربية برئاسة العميد محمد عتمان، مدير إدارة مباحث التموين، من ضبط 2000 قطعة غيار سيارات مغشوشة قبل بيعها للجمهور، و203 كيلو جبن رومى فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
 
 
كان المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومصانع السلع الغذائية لأحكام الرقابة على تداول السلع الغذائية، وتم استهداف محل قطع غيار بطنطا وعثر بداخله على 2000 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر ومغشوشة فى المحضر 2997 جنح قسم أول طنطا، وتم ضبط 203 كجم جبنه رومى منتهيه الصلاحية داخل ماركت شهير بدائرة قسم أول طنطا فى المحضر 4979 جنح أول طنطا.

 

كما نجحت مديرية التموين بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، فى ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية شركة مستلزمات طبية شهيرةبمدينة طنطا.

 

كانت معلومات قد وردت لإدارة الرقابة بمديرية التموين بالغربية، بوجود كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بطب الأسنان منتهية الصلاحية داخل شركة مستلزمات طبية بطنطا.

ووجه وكيل وزارة التموين بتشكيل حملة مكبرة لاستهداف الشركة والتحفظ على بها من مستلزمات منتهية الصلاحية، وتم استهداف الشركة وعثر بداخلها على 310 جهاز محاليل بتواريخ إنتاج 2004، 2006، 2009 وتاريخ الانتهاء نوفمبر 2011، وضبط 180 علبه زيت 200 ملي تاريخ الانتهاء 9/2018، و117 علبة شمع خاصة بالأسنان  إنتاج 1/2006، وضبط 1498 علبة خاصه امتصاص الدم في عمليات تمويت العصب إنتاج 1/2014 و1/2015، تم تحرير المحضر برقم 4778 /2020 جنح ثان طنطا ضد "السيد.س.ع" المسئول عن الشركة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

 

ضبط-2000--قطعه-غيار-سيارات-مغشوشه-و203كيلو-جبن-رومى-فاسده-بالغربية-(1)
 

 

ضبط-2000--قطعه-غيار-سيارات-مغشوشه-و203كيلو-جبن-رومى-فاسده-بالغربية-(2)

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