ضبط منظفات مجهولة المصدر وسلع منتهية الصلاحية فى حملة مكبرة بالوادى الجديد

الوادى الجديد-فريق المحافظات

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الخميس، عن ضبط منظفات مجهولة المصدر وحلويات أطفال فاسدة فى حملة مكبرة مشتركة مع مباحث التموين حيث أكد وكيل مديرية التموين بالوادى الجديد، المهندس معاذ عبد الرحيم، تنفيذ حملة مكبرة على الأسواق بقيادة المهندس صلاح السيد، مدير المديرية والمهندس جمال تمام، مدير إدارة الرقابة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 90 لتر صابون سائل، و26 كرتونة سعة الكرتونة 12 زجاجة وجوال صودا كاوية، و2 برميل كلور سعة 100 لتر، وبرميل مواد مطهرة 50 لتر، و6- كرتونة سعة 12 زجاجة لكل كرتونة مواد منظفة، و 36 كرتونة سعة 12 زجاجة لكل كرتونة بها مواد مطهرة متنوعة، مجهولة المصدر، داخل معمل صناعات منظفات مرخص بمدينة الخارجة.

وأضاف معاذ، أنه جرى ضبط مقرمشات وحلويات أطفال بإجمالى 36 عبوة، داخل محلات تجارية بمدينة الخارجة، منتهية الصلاحية، وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وجرى تحريز جميع المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، واحالتها للنيابة العامة والتى تولت التحقيقات.

وفى سياق آخر يفتتح الدكتور خالد فاروق العمري، النقيب العام للأطباء البيطريين، خلال زيارته لمحافظة الوادى الجديد، يوم الأحد المقبل، المقر الجديد لنقابة البيطريين بمدينة الخارجة.

وقال الدكتور ناجى محمد عوض، نقيب البيطرين بالوادى الجديد، ومدير عام مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، أن افتتاح المقر الجديد للنقابة خلف نادى ضباط الشرطة بمدينة الخارجة، بعد الانتهاء من أعمال البناء والتشييد والتجهيز للمقر بتكلفة 2 مليون جنيه.

وأكد ناجي، أن المقر مقام على مساحة 360 مترًا مربعًا، ويشمل قاعة للتدريب وصالة استقبال وقاعة اجتماعات وحاسب آلي، وقاعة للمناسبات لتقديم الخدمات المختلفة لأعضاء النقابة.

ولفت إلي، أن النقابة على استعداد تام لفتح مقر قاعة التدريب الجدية فى ظل تجهيزها بشكل حد=يثل اى جهة على أرض المحافظة لخدمة أبناء المحافظة سواء طلبة او باحثين أو أى جهة أخرى تريد تنظيم دورات تدريبية بمقر النقابة الجديد.