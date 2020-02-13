صور.. محافظ أسيوط يوفر سيارة إسعاف لنقل مريض لإجراء فحوصات معاش تكافل وكرامة

أسيوط - ضحا صالح

قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، توفير سيارة إسعاف لنقل مريض بشلل رباعي إلى مقر القومسيون الطبي بمستشفى الصدر بجوار مديرية الصحة بحي شرق مدينة أسيوط لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لاستخراج معاش تكافل وكرامة والعلاج على نفقة الدولة وإعادته للمنزل بعد ذلك مرة أخرى.

وكلف المحافظ ؛ الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط بتوجيه سيارة إسعاف مجهزة وطاقم تمريض لنقل المواطن مينا وصفي مسعد سلامة ـ مريض بشلل رباعي ـ والمقيم بتل أولاد سراج التابعة لمركز الفتح إلى القومسيون الطبي بمستشفى الصدر بمدينة أسيوط مجاناً وبدون أي رسوم وذلك لإجراء الفحوصات الطبية ومناظرة الحالة لاستخراج معاش تكافل وكرامة فضلا عن العلاج على نفقة الدولة وإعادته للمنزل مرة أخرى، مشدداً على الإسراع في الإجراءات والخطوات اللازمة لذلك مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الرعاية الطبية والصحية اللازمة للمواطن.

وفي نفس السياق أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنظيم دورات تدريبية مجانية للشباب من الجنسين على تعلم الحرف اليدوية "الخياطة والنجارة وتصنيع منتجات خان الخليلي والمشغولات اليدوية" والتي تنفذها إدارة التعاون الانتاجي بالديوان العام داخل ورش متخصصة بمراكز الفتح وديروط وأبوتيج وصدفا وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير فرص عمل وتدريب للشباب وتأهيلهم إلى سوق العمل في القطاعات المختلفة.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار مبادرة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل للشباب من خلال التدريب المهني وتقديم الدعم الكافي لهم ومساعدتهم على تعلم الحرف اليدوية المختلفة لكسب العمل لافتًا أن الدورات التدريبية يتم تنفيذها في 4 ورش متخصصة حيث يتم التدريب على حرف خان الخليلي والنجارة والخياطة والأشغال اليدوية بمقر وحدة خان الخليلي بمركز الفتح والتدريب على حرفة النجارة بكلا من ورش التدريب بمركزي ديروط وأبوتيج والتدريب على حرفة الخياطة بورش قرية أولاد إلياس بمركز صدفا بالاستعانة بمدربين متخصصين



محافظ أسيوط يوفر سيارة إسعاف لنقل مريض



محافظ أسيوط يوفر سيارة إسعاف لنقل مريض