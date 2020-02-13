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صور.. قنا تستقبل وفد مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإسانية

الخميس، 13 فبراير 2020 04:22 م
صور.. قنا تستقبل وفد مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإسانية وفد مؤسسة الشيخ محمد بن راشد
فريق المحافظات

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استقبل كمال شلبى سكرتير عام محافظة قنا بمقر الديوان العام وفد مؤسسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الانسانية وذلك برئاسة  صالح عبد الرحمن عضو مجلس الادارة بالمؤسسة والدكتور صلاح الدين الجعفراوي مستشار المؤسسة بدولة مصر ومحمد منصور مدير المشاريع الخارجية وذلك في حضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومسئولي التخطيط العمراني بالمحافظة.

ناقش شلبي مع وفد المؤسسة الية اعادة تأهيل وتطوير عدد 41منزل بمنطقة الزبيدى بمدينة قنا بتكلفة مالية تقدر 10مليون جنيه مقدمة من المؤسسة، أوضح شلبى خلال الاجتماع أنه تم تشكيل لجان لعمل مسح شامل لمنازل المستهدف تطويرها بالمنطقة وعمل بحث اجتماعي لأصحابها عن طريق مديرية التضامن للبدء بمنازل الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد شلبي على عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية ودولة الامارات الشقيقة أن الانشطة الخيرية التى تتبناها المؤسسة تعد مثالًا يحتذى به في نموذج الشراكة الناجحة بين المؤسسات الخيرية وهيئات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة والتي تحرص على إقامة وتنفيذ المشروعات التنموية ذات المردود الإيجابي المباشر على المجتمع المحلي لا سيما في القرى والمجتمعات الريفية الأكثر احتياجا مؤكدا على مقدما الشكر لمسئولي مؤسسة محمد بن راشد الخيرية على جهودهم فى مجال العمل الاجتماعي.

من جانبه أشار صالح عبد الرحمن إلى أن مؤسسة محمد بن راشد الخيرية تعمل جاهدة على تقديم أرقى الخدمات فى المناطق الأكثر احتياجًا بصعيد مصر وذلك من خلال إعادة إعمار المنازل وتوصيل المياه وتقديم عدد من المشروعات التشغيلية والتنموية للأسر الأولى بالرعاية لمساعدتهم على تحسين مستوى المعيشة والوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي لهذه الأسر،وعقب اللقاء توجه سكرتير عام المحافظة ووفد المؤسسة الي مركز الحكيم الشامل حيث قاموا بتسليم عدد 44 جهاز تعويضي لأبناء المحافظة.

فى سياق اخر شهد الدكتور حازم عمر ، نائب محافظ قنا  ، واللواء أشرف عطا  ، نائب مدير امن قنا جلسة صلح ، بين عائلتي آل كحول وآل فرج بقرية الرحمانية قبلي بمدينة نجع حمادي وذلك بحضور اللواء محمد ضبش مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية واللواء احمد عبد النظير نائب مدير امن قنا لقطاع الشمال والدكتور عباس شومان رئيس لجنة المصالحات بالأزهر الشريف وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية وكبار العائلات والقبائل بالإضافة الي عدد كبير من أبناء العائلتين وأبناء القرية والقرى المجاورة.

 

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