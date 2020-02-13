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صور.. قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها: ندوات توعوية للوقاية من فيروس كورونا

الخميس، 13 فبراير 2020 10:13 ص
صور.. قطاع خدمة المجتمع بجامعة بنها: ندوات توعوية للوقاية من فيروس كورونا اجتماع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها
القليوبية نيفين طه

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عقد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتورة إيمان البيطار المشرف على أنشطة القطاع بحضور وكلاء الكليات لخدمة المجتمع والأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعضاء المجلس.

وقالت البيطار، إن الاجتماع ناقش خطة قطاع خدمة المجتمع والجامعة والمستشفيات الجامعية للوقاية ومواجهة أمراض الجهاز التنفسي الحادة وخاصة فيروس كورونا المستجد.

كما ناقش الاجتماع خطة الجامعة لتدريب أطباء المستشفي والعيادات الطبية بالكليات وأطباء الامتياز وهيئة التمريض علي كيفية التعرف علي حالات الاصابة بالفيروس وكيفية التعامل مع الحالة والعزل واللجنة المشكلة بالمستشفي الجامعي وكلية الطب وطرق الوقاية من العدوي.

وأكدت البيطار، أن الجامعة سوف تنظم سلسلة من الحملات واللقاءات برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وذلك لتوعيه جميع الكليات وإدارات الجامعة والطلاب والعاملين وكذلك التوعية فى المجتمع الخارجي بالمحافظة بالمدارس ومراكز الشباب والقري بفيروس كورونا وطرق مكافحته.

وأشارت البيطار إلى أن الحملات ستتم بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية والطب الوقائي بالمحافظة وذلك من خلال فريق متكامل من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الميكرو بيولوجى والطب الوقائي والصدرية بكلية الطب وقسم الامراض المشتركة من كلية الطب البيطري بإشراف قطاع خمة المجتمع ووحدة إدارة الأزمات بالجامعة.

وأضافت أن ندوات التوعية قد بدأت بكليتي الزراعة والطب البيطرى بمشتهر لرفع الثقافة الصحية لمواجهة فيروس كورونا ويوم الأحد 16 فبراير ندوة بكليتي التربية والتمريض ويوم الاثنين 17 فبراير ندوة بكليتي العلوم والهندسة ببنها .

كما سيتم عقد ندوات بباقي كليات الجامعة والمدن الجامعية حتى يوم 26 فبراير الجارى وذلك حرصا من الجامعة علي أبناؤها والعاملين فيها كما سيتم توزيع التعليمات المرسلة من وزارة الصحة والطب الوقائي في كليات الجامعة وأمام عيادات الكليات وفي أماكن تجمع الطلاب.

على جانب آخر، كشفت دراسة حديثة بجامعة بنها قدمتها الباحثة هنية محمد عبد الله عبد الخالق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لقطاع الدرسات العليا والبحوث بالجامعة عن تطبيق تقنيات التشفير المختلفة من أجل العمل علي زيادة أمان السجلات الصحية أثناء تخزينها في الحوسبة السحابية.

وأشارت الباحثة إلي أنها اعتمدت في تطبيق هذه التقنية بشكل جذرى على محتوي هذة السجلات سواء ملفات نصية أو صور طبية.

وأضافت أنها قدمت مخطط استعلام ضبابي يقوم باسترجاع السجلات الصحية بواسطة الأشخاص المصرح لهم دون اظهار محتواها او هويتها.

 

جانب من الاجتماع (2)
جانب من الاجتماع 

 

جانب من الاجتماع (3)
جانب من الاجتماع 

 

جانب من الاجتماع (1)
جانب من الاجتماع

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