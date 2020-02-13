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صور.. رئيس مدينة المحلة يتفقد أعمال تطوير مدخل قرية كفر حجازى

الخميس، 13 فبراير 2020 08:54 م
صور.. رئيس مدينة المحلة يتفقد أعمال تطوير مدخل قرية كفر حجازى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى
الغربية عادل ضرة

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تفقد اللواء المهندس حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أعمال تطوير مدخل قرية كفر حجازي مع الشركة المنفذه و  شهد خلال الجوله أعمال تطوير الكورنيش حيث يتم تنفيذ حوالي 1400 متر من اعمال التطوير تم خلالها رصف الطريق الايسر باتجاه قريه كفر حجازي و عمل الارضيات للارصفه بالانترلوك وعمل بالوعات للمطر وسور حديدي للجسر وتدبيشه و زرع اعمده اناره جديده بلمبات ليد حديثه .

و وجة خلال الجولة مسؤولى الوحده المحلية لقرية شبرابابل بضروره رفع تجمعات القمامه الموجوده في مدخل القرية، كما أكد على ضروره عمل محاضر بيئه او اشغالات ونظافه لجميع المخالفين و متابعه عمل متعهد جمع القمامة.

يذكر أن أعمال التطوير تشمل عمل تدبيش لجسر بحر شبين من كوبرى الرباط حتى مدخل القرية بطول 1400 متر و عمل سور حديدى و رصيف للمشاه على بحر شبين بالاضافة لرفع كفاءة الطريق القائم و اعاده رصفه مرة أخرى على طبقا للمواصفات القياسية كما يتم تركيب أعمدة انارة بطول الكورنيش و تزويدها بلمبات ليد حديثة و عمل مدخل القرية مزدوج ليصبح على اتجاهين ( ذهاب – اياب ) بديلا عن الطريق الفردى الترابى الموجود سابقا و تغطية الجنابية ( ترعة كفر حجازى المقابله للطريق ) بمواسير بطول حوالى 800 متر و فى نهاية الكورنيش سيتم عمل موقف للسيارات بمدخل القرية لخدمة أهالى القرية و تسهيل حركة النقل و المواصلات.
 
كما قام اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمتابعه اعمال تطوير محطة قطار السكه الحديد لمدينة  المحلة الكبرى و التقي خلال الزياره بمسؤولي تطوير محطات السكه الحديد و شاهد عرض هندسى تفصيلى لمشروع تطوير المحطة.
 
كما قام بتفقد أعمال التطوير بالمحطة واكد على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير التي تشمل محورين رئيسين وهما : المحور الأول الأعمال الإنشائية للمبنى الادارى للمحطة والذي سيضم قاعه تذاكر و غرف إداريه وأماكن انتظار الركاب ودورات مياه باحدث النظم الالكترونيه اما المحور الثاني يشمل تطوير الساحة  الخارجية و اعمال التطوير بالميدان المواجة امام المحطة و عمل نافوره جديده و احلال وتجديد خطوط الصرف باقطار اكبر وزرع أعمدة  انارة  جديدة بلمبات ليد حديثه.
 
وفي نهايه الجوله أكد رئيس المدينة بانه سيتم رفع جميع الاشغالات الموجوده أمام المحطة و نقل الموقف العشوائي الى مكان اخر ورفع مخلفات الهدم بالمنطقة.
 
 
 
 
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