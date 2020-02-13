صور.. "حانة" فى إنجلترا يتم تصنيفها "معلما تاريخيا من الفئة الأولى"

وكالات الأنباء

أصبحت حانة "فيلارمونيك داينينغ رومز" في ليفربول بإنجلترا، أول حانة من العصر الفيكتوري تصنف "معلما تاريخيا من الفئة الأولى". وفقا لقناة الحرة الأمريكية.وكان أعضاء فرقة "بيتلز" الأسطورية يواظبون على اللقاء في هذه الحانة، التي ارتبطت بهم.وكانت الحانة مصنفة ضمن قائمة المعالم التاريخية من الدرجة الثانية في 1955، لكنها انضمت الحانة من خلال التصنيف الجديد إلى تحف هندسية أخرى بما فيها قصر باكينجهام.

الحانة

وقد شُيدت هذه الحانة المسماة اختصارا بـ"فيل" في المدينة الواقعة في غرب إنجلترا في العام 1898 على يد المهندس والتر و. توماس خلال العصر الذهبي لإنشاء الحانات، وهي تتميز بواجهتها اللافتة من الحجر المصقول وتصميمها الداخلي الجذاب والغني بالديكور.

وكان جون لينون ، قد أعلن في أحد الأيام أن أسوأ ما قد يحصل لأفراد فرقة "بيتلز" هو "عدم التمكن من الشرب في (حانة) فيل".

وقد عاد زميله في الفرقة بول ماكارتني سنة 2018 إلى المدينة التي شهدت انطلاقة "بيتلز" نحو النجومية، وفاجأ زبائن الحانة بعرض موسيقي ارتجالي.

منظر عام لمدخل الحانة

وقال دانكن ويلسون ، المدير العام لهيئة "هيستوريك إنجلند" المكلفة بهذه التصنيفات ، إن "الحانة المذكورة شاهد مهم على النمط الهندسي المتبع خلال العصر الفيكتوري الذي امتد من ثلاثينات القرن التاسع عشر حتى مطلع القرن العشرين".

وأشار إلى أن إدراجها ضمن قائمة المعالم التاريخية من الفئة الأولى "سيتيح الحفاظ على تصميمها الداخلي الاستثنائي وهيكلها الخارجي" المزخرف بأشكال هندسية لافتة.

ويصنف مدخل الحانة من بين الأجمل في إنجلترا، وفي الداخل، تحوط واجهات زجاجية مشغولة بدقة ومواقد من خشب الماهوغاني بالمنصة الرئيسية المقامة على شكل حدوة حصان.

ورأى مالك الحانة إيمون لافين في هذا التصنيف الجديد "شرفا حقيقيا" للموقع "الزاخر بالتاريخ" والذي يستقطب زوارا "من العالم أجمع".