صور.. جامعة المنيا تحصد 6 ميداليات متنوعة بمسابقات "أسبوع سوهاج"

المنيا –فريق المحافظات

حققت جامعة المنيا الفوز بـ6 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية بمسابقات أسبوع الجامعات الأول بجامعة سوهاج، الذي نظمته لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، وذلك لتبادل الخبرات والثقافات، وتعزيز المُشاركة في مختلف الأنشطة التي أُقيمت خلاله.

وأعلنت لجان تحكيم مسابقات أسبوع سوهاج خلال فعاليات حفل توزيع الجوائز الذي أقامته اللجنة المنظمة لتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولي في المسابقات العلمية والثقافية والفنية والاجتماعية، عن فوز الدكتور وليد مشهور بكلية الآداب جامعة المنيا بالمركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم، وحصول الدكتور أمير ماهر طوبيا بالمركز الأول أيضًا في مسابقتي الموظف المثالي للجامعات المصرية، وقصة الخيال العلمى، وفي مسابقتي الغناء والعزف الفردي، حصل الدكتور أحمد يحيي بكلية التربية النوعية على المركز الثاني في الغناء، وحصل الدكتور أسامة سمير عياد على المركز الثاني في العزف، وفاز الدكتور محمد إبراهيم مدني على المركز الثالث في مسابقة المقال.

وأثنى الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا على جميع ممثلي الجامعة بمسابقات وفعاليات أسبوع سوهاج، وروح التنافس الشريف الذي تحلى بها جميع المشاركين مما كان له عظيم الأثر في حصد الجامعة للمراكز الأولى في مختلف المسابقات التي نُظمت خلال الأسبوع، مشيدًا بأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين وعلى حماسهم واجتهادهم الذي بذلوه من أجل رفعة جامعتهم والعمل الدائم والمستمر لمثيل جامعة المنيا التمثيل المشرف في المحافل والمسابقات القمية بين الجامعات المصرية.

حضر الحفل الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ونواب رؤساء الجامعات، كما تضمن الحفل العديد من الفقرات، بدأت بقراءة القرآن الكريم، بصوت الدكتور وليد مشهور، وفقرات فنية من عزف وغناء، قام بأدائها الدكتور أسامة سمير، والدكتور أحمد يحيي الحاصدين لميداليات الأسبوع.

والجدير بالذكر أن اليوم تعلن نتائج الأنشطة الرياضية وذلك بعد فوز جامعة المنيا ببطولة الكرة الشاطئية علي جامعتي أسيوط، والسادات ومنافستها علي ترتيب بالمربع الذهبي.



جامعة المنيا تحصد عدد من الميداليات والكؤوس



جامعة المنيا تحصد عدد من الميداليات والكؤوس



جامعة المنيا تحصد عدد من الميداليات والكؤوس



جامعة المنيا تحصد عدد من الميداليات والكؤوس



جامعة المنيا تحصد عدد من الميداليات والكؤوس



جامعة المنيا تحصد عدد من الميداليات والكؤوس (



جامعة المنيا تحصد عدد من الميداليات والكؤوس



جامعة المنيا تحصد عدد من الميداليات والكؤوس



جامعة المنيا تحصد عدد من الميداليات والكؤوس



جامعة المنيا تحصد عدد من الميداليات والكؤوس