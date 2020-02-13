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صور.. تنفيذ المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط بنصف مليار جنيه

الخميس، 13 فبراير 2020 01:06 م
صور.. تنفيذ المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط بنصف مليار جنيه المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط
الوادى الجديد – فريق المحافظات

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أعلن اللواء مهندس أيمن عبد المنعم،رئيس جهاز التعمير بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس،عن تنفيذ 65% من المرحلة الثانية بمشروع محور تنيدة – منفلوط بتكلفة 585.6 مليون جنيه،وذلك خلال جولة تفقدية، أجراها اليوم، بموقع تنفيذ مشروع محور تنيدة – منفلوط، يرافقه عدد من قيادات جهاز التعمير، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ وبحضور المكتب الاستشاري للمشروع والشركات المنفذة للمشروع.

ووجه "أيمن"، الشركات المنفذة للمشروع، بزيادة معدلات التنفيذ بالمشروع وأكد أهمية مواصلة العمل لتحيق الهدف من تنفيذه والمتمثل في تسهيل حركة وانتقال المواطنين، فضلاً عن أهميتها في دفع عملية التنمية.

وأكد رئيس جهاز التعمير بالوادي الجديد أن المحور ينفذ على 3 مراحل جرى الانتهاء من الأولى منها بطول 48 كم وبتكلفة 189 مليون جنيه، وجرى تنفيذ 50% من المرحلة الثانية بطول 50 كم وبتكلفة 585 مليونا و600 ألف جنيه، على أن تنتهي هذه المرحلة خلال الفترة القليلة المقبلة، لتنطلق المرحلة الثالثة من رصف المحور بطول 200 كم وبتكلفة 2 مليار جنيه،تتولى رصفها شركات تابعة للقوات المسلحة حيث إن إجمالي طول المحور هو 298 كم.

ولفت رئيس جهاز التعمير بمحافظة الوادي الجديد،إلى أن المحور يربط مركزي الداخلة وبلاط بمحافظة أسيوط، ضمن محاور التنمية التي تنفذها الدولة، وستنتهي أعمال الرصف للمحور بأكمله في نهاية ديسمبر 2021.

وفي سياق متصل أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، عن كميات من الرمال بطريق باريس- الأربعين من علي جانبي الطريق لتسهيل الحركة المرورية.

وأكد رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، كمال إبراهيم، استمرار حملات رفع الرمال وازاحتها من علي جانبي الطريق لضمان سهولة حرة المركبات بالطريق ومنع وقوع أي حوادث.

وأضاف كمال،أن المركز أجري مجموعة من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لعدد من المرافق الحيوية بالمركز، تضمنت إصلاح وصيانة عطل بمحطة الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة، وتشغيلها بنجاح عقب عملية الإصلاح.

 

المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط (1)
المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط 

 

المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط (2)
المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط 

 

المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط (3)
المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط 

 

المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط (4)
المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط

 

المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط (5)
المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط 

 

المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط (6)
المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط

 

المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط (7)
المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط 

 

المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط (8)
المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط

 

المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط (9)
المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط 

 

المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط (10)
المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط 

 

المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط (11)
المرحلة الثانية من طريق محور تنيدة – منفلوط 

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