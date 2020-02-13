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صور .. تحصين 7824 رأس ماشية ضد الأمراض فى الوادى الجديد

الخميس، 13 فبراير 2020 03:32 م
صور .. تحصين 7824 رأس ماشية ضد الأمراض فى الوادى الجديد تحصين الماشية
فريق المحافظات

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أعلن الدكتور ناجي محمد عوض، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن تحصين 7824رأس ماشية، ضمن الحملة القومية ضد التهاب الجلد العقدي، وجدري الضأن خلال الأسبوع الأول من الحملة مؤكدا على أن الحملة تتضمن زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية بأهمية التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي، وتعريف المُربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، وأهمية إجراءات التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض، وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وأوضح، أنه جري تحصين 7510 رأس ماشية ضد الجلد العقدي، و314 رأس أغنام ضد الجداري، بإجمالي 7824 رأس ماشية، كما أن الحملة تستهدف الفحص الظاهري للحيوانات، ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين، فضلًا عن تشديد الإجراءات الرقابية في الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المُرقمة والمُحصنة والسليمة فقط، منوهًا بأن التهاب الجلد العقدي مرض جلدي فيروسي مُعدي وخطير يصيب الأبقار وينتقل بشكل أساسي عن طريق لدغ الحشرات.

وكانت مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، أعلنت يوم السبت الماضي، 8 فبراير الجاري، عن تنظيم الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي وجدري الضأن بمراكز المحافظة الخمسة، من خلال تسيير 20 فرقة بيطرية لتحصين الأبقار ضد مرض الجلد العقدي، والأغنام ضد مرض الجدري، بواقع 4 فرق بيطرية في مركز الخارجة و6 في الداخلة، و4 في الفرافرة و4 باريس، 2 في مركز بلاط، لتحصين 80 % من إجمالي أعداد الأبقار الأغنام التي جري حصرها على مستوى مراكز المحافظة الخمسة بقراها.

وكان نقيب البيطريين بالوادي الجديد أعلن ان الدكتور خالد فاروق العمري، النقيب العام للأطباء البيطريين، خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، يوم الأحد المقبل، سوف يفتتح المقر الجديد لنقابة البيطريين بمدينة الخارجة.

أكد الدكتور ناجي محمد عوض، نقيب البيطرين بالوادي الجديد، ومدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، افتتاح المقر الجديد للنقابة خلف نادي ضباط الشرطة بمدينة الخارجة، بعد الانتهاء من أعمال البناء والتشييد والتجهيز للمقر بتكلفة 2 مليون جنيه.

أضاف ناجي، أن المقر مقام علي مساحة 360 مترًا مربعًا، ويشمل قاعة للتدريب وصالة استقبال وقاعة اجتماعات وحاسب آلي، وقاعة للمناسبات لتقديم الخدمات المختلفة لأعضاء النقابة.

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