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الخميس، 13 فبراير 2020 02:33 م
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صور.. الهند تحجب رؤية ترامب لبيوت الفقراء بجدار عازل

الخميس، 13 فبراير 2020 01:25 م
صور.. الهند تحجب رؤية ترامب لبيوت الفقراء بجدار عازل جانب من بناء الجدار
رويترز

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لن يضطر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى رؤية بيوت الفقراء عندما يصل إلى مدينة أحمد اباد خلال زيارته للهند هذا الشهر، فقد أقيم جدار جديد لكي يفصل بينه وبينها. وقال مسؤول كبير بالحكومة إن الجدار يقام لأسباب أمنية وليس لإخفاء الحى الفقير. غير أن المقاول الذى يتولى بناء الجدار قال لرويترز إن الحكومة "لا تريد أن يكون الحى الفقير مرئيا" عندما يمر ترامب به فى طريقه من مطار أحمد اباد.

وقال المقاول مشترطا عدم نشر اسمه "صدرت لى الأوامر ببناء جدار بأسرع ما يمكن ويعمل 150 بناء على مدار الساعة لإتمام المشروع". وسلم المسؤول الحكومي بأن الجدار يمثل جزءا من حملة "تجميل وتطهير".

وأيا كان السبب سيمنع الجدار، البالغ طوله 400 متر وارتفاعه أكثر من مترين، الرئيس الأمريكي من رؤية حي تعيش فيه نحو 800 أسرة.

وسيزور ترامب، الذي تعهد ببناء جدار على امتداد الحدود الأمريكية مع المكسيك، الهند يومي 24 و25 فبراير الجاري لتأكيد العلاقات الاستراتيجية التي شابتها نزاعات تجارية.

جانب من بناء الجدار (1)
 
جانب من بناء الجدار (2)
 
جانب من بناء الجدار (3)

ترامب

الهند

جدار عازل

الرئيس الامريكى

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