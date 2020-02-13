صور.. إزالة تعديات على أراضى الدولة بالمنيا ودمياط وتحرير 100 محضر إشغال بالغربية

المحافظات – عادل ضرة - عبده عبد البارى

أزالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، 1458 حالة تعد عى أملاك الدولة خلال الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة وحفظ "حق الشعب" فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، يأتى ذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن و كافة أجهزة الدولة.

وأوضح اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، أنه خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير الجارى تم إزالة واسترداد 1458 حالة تعدى بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 1290 حالة تعدى بالبناء بمساحة 89572 متر مربع، و168 حالة إزالة زراعة على مساحة 9385 فدان وقيراط، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية.

وتستهدف الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة حالات التعدى على الأراضى أملاك الدولة التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التى لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه،وطلبات تقنين وضع اليد التى لم تستكمل الإجراءات، وأراضى تقنين وضع اليد التى لم يسدد عنها رسوم اذونات الفحص أو المعاينة، والحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مع التأكيد على أن جميع الحالات التى سيتم إزالتها لا تشمل المبانى المأهولة بالسكان.

وتواصل الوحدات المحلية جهودها فى تنفيذ الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضى الدولة للقضاء على كافة أشكال التعدى على واستعادة حق الشعب، والتصدى بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضى أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.

وفى دمياط، شنت المحافظة حملة مكبرة برئاسة اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد استهدفت المرور على محطة تعبئة غاز شطا وذلك بعد وروود شكاوى متعددة من المواطنين بشأن نقص أسطوانات الغاز الواردة من المحطة.

وأسفرت تلك الحملة التى جاءت بحضور كل من حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و مفتشى الرقابة التموينية و قسم الموازين بدمياط عن تحرير محاضر لوجود مخالفات بالمحطة تعددت ما بين وجود نقص فى أسطوانات الغاز و كذلك عدم وضع السدادات البلاستيكية على بعض الاسطوانات وعدم تسجيل الاذونات بدفاتر حركة الغاز بالمحطة.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على مستودعات الغاز والتأكد من الالتزام بالمعايير والموازين المقررة وكذلك سعر بيع الاسطوانات المنزلية والتجارية والعمل على ضبط المنظومه التموينية بالمحافظة.

وفى سياق متصل واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة مجدى خاطر بالتعاون مع الجهات المعنية حملاتها لليوم الثانى على التوالى لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

حيث أسفرت الحملة التى تم تنفيذها أمس عن إزالة 6 حالات تعدِ على مساحة 770 متر بنطاق الوحدة المحلية بقرية أم الرضا.

وفى الغربية، شنت شرطة المرافق بمديرية الأمن برئاسة العقيد وسيم قنديل رئيس قسم شرطة المرافق بالغربية، حمله مكبره لرفع الإشغالات بشوارع المحافظة، بتوجيهات اللواء محمود حمزة مدير الأمن، بالتصدى الحاسم والتعدى على أملاك الدولة وردع أى مخالف للقانون.

قادها اللواء محمد العكل مساعد مدير الأمن، و العقيد وسيم قنديل رئيس قسم شرطة مرافق الغربية والمقدم محمد على وكيل القسم والمقدم محمد السعدنى رئيس مباحث قسم شرطة المرافق والرائد محمد ابو الخير رئيس وحدة مرافق زفتي

ونجحت الحملة فى تحرير 100محضر جنحه اشغال للمخالفين، وإزالة 8اكشاك مخالفة، وإزالة 20تنده وسقفيه، وإزالة 12غرزه ومقهى بدون ترخيص.

وكان اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية مدير امن الغربية، قد قاد حملة مرافق مكبره بشوارع مدينة المحلة، لرفع الإشغالات بشوارع المدينة لفرض السيطرة الأمنية، وإزالة إشغالات المحلات والكافيهات التى تعوق حركة المرور بالطرق والشوارع.

شارك فى الحملة اللواء حازم الدهبى نائب المدير لقطاع المحلة، واللواء مجدى عوض مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة، العقيد وسيم قنديل رئيس قسم شرطة مرافق الغربية، والمقدم محمد على وكيل القسم و المقدم مصطفى النمس رئيس وحدة مرافق المحلة، بالتنسيق مع مجلس مدينة المحلة برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، والمهندس محمد متولى رئيس حى ثان المحلة.

وأسفرت الحملة عن رفع 140حالة اشغالات لكافيهات ومحلات مخالفه، بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمدينة.

ولاقت الحملة استحسان وقبول المواطنين، لمجهودات رجال الشرطة فى فرض السيطرة الأمنية، ومواجهة أى مظاهر للخروج عن القانون بالشوارع.



إزالة اكشاك وغرز بدون تراخيص فى حمله مكبره بالغربية



إزالة اكشاك وغرز بدون تراخيص فى حمله مكبره بالغربية



إزالة اكشاك وغرز بدون تراخيص فى حمله مكبره بالغربية



إزالة اكشاك وغرز بدون تراخيص فى حمله مكبره بالغربية



إزالة اكشاك وغرز بدون تراخيص فى حمله مكبره بالغربية



إزالة اكشاك وغرز بدون تراخيص فى حمله مكبره بالغربية



إزالة التعديات بالمنيا



إزالة التعديات بالمنيا )