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صور.. إجراء 25 عملية قسطرة بالشرقية والغربية مجانا لغير القادرين

الخميس، 13 فبراير 2020 01:09 م
صور.. إجراء 25 عملية قسطرة بالشرقية والغربية مجانا لغير القادرين جانب من العمليات الجراحية
المحافظات - إيمان مهنى– مصطفى عادل

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أكدت مديرية التضامن بالشرقية، إجراء 15 عملية جراحية وقسطرة علاجية بتكلفة 570 ألف جنيه، بالمجان، ذلك استكمالًا لمبادرة "طمن قلبك"، بالتنسيق مع جمعية الأورمان بهدف دعم علاج مرضى القلب غير القادرين، من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة .

وأوضح اللواء  ممدوح شعبان مدير الجمعية، أنها تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز محافظة الشرقية " مركز ابوحماد – مركز أبوكبير – مركزأولادصقر – مركز الابراهيمية – مركز الزقازيق – مركز بلبيس – مركز فاقوس – مركز كفرصقر – مركز الحسينيه – مركز مشتول السوق – مركز منيا القمح – مركزديرب نجم – مركز ههيا " ، مشيرًا الى أن  جمعية الأورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب فى بعض الحالات الحرجة ،وسيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

ويشار إلى أنه تم  إجراء عدد 3060 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية لغير القادرين فى محافظة الشرقية من إجمالى عدد 43 ألف عملية قلب بجميع محافظات الجمهورية بالمجان تماما .

وعن الدور الاجتماعى لتكافل وكرامة وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية أكد محمد كمال وكيل وزارة التضامن، أن الحكومة الممثلة فى الوزارة والمحافظة والجهات المعنية تبذل قصارى جهدها لتوفير حياة كريمة، فاستقبلت خلال عام 109 آلاف 702 بطاقة حتى يناير الماضى، مقسمة إلى 57 ألفا 917 تكافل، 51 ألفا 785 بطاقة كرامة، كما أطلقت عددا من المبادرات منها "حياة كريمة" وتم إعادة إعمار البيوت فى القرى الأكثر احتياجا من 100 منزل، وتطوير عشرات المنازل وتأهيل المساجد والكشف الطبى والعلاج بالمجان وتجهيز الفتيات اليتيمات وتوفير أجهزة كهربائية لتجهيز العرائس وبطاطين وعقد فرح جماعى.

وفى الغربية، أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، عن إجراء 10 عمليات جراحية وقسطرة علاجية بتكلفة 380 ألف جنيه مجاناً لغير القادرين بمحافظة الغربية استكمالًا لمبادرة "طمن قلبك" والتى قد أطلقتها جمعية الأورمان بهدف دعم علاج مرضى القلب غير القادرين.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، فى بيان صحفى، أن مبادرة "طمن قلبك" تأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

وأوضح ممدوح شعبان، أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الاعمار وفى جميع مراكز محافظة الغربية (طنطا - المحلة الكبرى - سمنود - السنطة - زفتى - قطور -  كفرالزيات - مركز بسيون )، مشيرًا الى أن  جمعية الاورمان تعلن عن أستقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب فى القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة و بحضور أساتذة و متخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية و بالاستعانة ببعض الخبراء الاجانب فى بعض الحالات الحرجة ، وسيتم الكشف عليهم واجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

والجدير بالذكر أن الجمعية نجحت وحتى الأن من إجراء 3327 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب علاجية لغير القادرين فى محافظة الغربية من اجمالى 43 ألف عملية قلب بجميع محافظات الجمهورية بالمجان.

 

جانب من العمليات الجراحية (2)
جانب من العمليات الجراحية 

 

جانب من العمليات الجراحية (3)
جانب من العمليات الجراحية
 
جانب من العمليات الجراحية (1)
جانب من العمليات الجراحية

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