صور.. أعمال رصف ورفع كفاءة كوبرى قناطر أسيوط الجديدة

أسيوط- ضحا صالح

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال رفع كفاءة وصيانة كوبري قناطر أسيوط الجديدة العلوي وتابع معدلات الإنجاز في الأعمال وذلك ضمن جولاته الميدانية لتفقد سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال التي يجرى تنفيذها.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس مجدى عباس المدير التنفيذى لمشروع قناطر أسيوط الجديدة وبعض المهندسين المشرفين على الأعمال.

وتفقد المحافظ – خلال الجولة – أعمال كشط الكوبرى وبدء إعادة رصف الكوبرى وفقًا للمواصفات القياسية مشددًا على مراعة كافة المواصفات في الرصف وصيانة الكوبرى والطريق والتنسيق مع إدارة المرور لمنع الإعاقة المرورية بالكوبرى.

وأكد المحافظ على ضرورة استمرارية متابعة المشروعات وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ لافتًا إلى أهمية الصيانة المستمرة للطرق والكبارى ورفع كفاءتها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فضلًا عن استكمال أعمال الرصف بالقرى والنجوع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لفتح شرايين التنمية بالمحافظة وربط المحافظة بشبكة جيدة من الطرق والكبارى لتسهيل حركة الانتقال ونقل البضائع والمنتجات.

وفى سياق آخر أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل أية عقبات لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض المحافظة لافتاً إلى حرص الجهاز التنفيذي للمحافظة على إحداث انطلاقة قوية في أسرع وقت ممكن مشدداً على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الهيئات والجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً تنفيذاً لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة ... جاء ذلك خلال لقاءه بمسئولي الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بمكتبه بديوان عام المحافظة ؛ لبحث سبل التعاون والتنسيق لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحسين الخدمات المقدمة للقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة.

والتقى المحافظ بالدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط ، والمهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ، والمهندس ناجح عبد الرحمن رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ؛ الذين عرضوا خطط كل قطاع وما تم دراسته وتنفيذه خلال الفترة الماضية والخطوات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وشدد محافظ أسيوط على العمل كفريق واحد لتحديد وتنفيذ التطوير والنهوض والارتقاء بالخدمات في القرى المستهدفة بالمرحلة الأولى والتي يصل عددها إلى 60 قرية على مستوى المحافظة ليتم الانتهاء منها طبقاً للجدول الزمني التي تم تحديده على أن يتم المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والقرى لنسب التنفيذ على أرض الواقع حتى يشعر المواطن بتطور الخدمة بصورة سريعة ولائقة بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم مشيداً بجهود القيادة السياسية للدولة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً وتوفير المخصصات المالية اللازمة لذلك.



محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة كوبرى قناطر أسيوط الجديدة



محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة كوبرى قناطر أسيوط الجديدة



محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة كوبرى قناطر أسيوط الجديدة



محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة كوبرى قناطر أسيوط الجديدة



محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة كوبرى قناطر أسيوط الجديدة



محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة كوبرى قناطر أسيوط الجديدة



محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة كوبرى قناطر أسيوط الجديدة



محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة كوبرى قناطر أسيوط الجديدة



محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة كوبرى قناطر أسيوط الجديدة



محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة كوبرى قناطر أسيوط الجديدة



محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة كوبرى قناطر أسيوط الجديدة