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صورة هانى الناظر وابنه بعد إجرائه جراحة دقيقة تثير السوشيال ميديا.. اعرف قصتها؟

الخميس، 13 فبراير 2020 08:48 م
صورة هانى الناظر وابنه بعد إجرائه جراحة دقيقة تثير السوشيال ميديا.. اعرف قصتها؟ هانى الناظر
كتب هيثم سلامة

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في مشهد تجسدت فيه مشاعر الأبوة، أعلن هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، عن مرافقته لابنه محمد خلال إجرائه عملية جراحية دقيقة، رافضًا التوقف عن التفاعل مع جمهوره على حسابه بموقع "فيس بوك".

الدكتور هاني الناظر، نشر صورته بجوار ابنه على السرير بالمستشفى بعد إجرائه عملية جراحية، وعلق قائلاً: "لم أشأ أن أخبر حضراتكم أنني ومنذ عدة أيام مرافق لابني محمد هاني الناظر أثناء إجرائه عملية جراحية دقيقة وتعمدت الاستمرار في نشر موضوعات مختلفة على الصفحة حتى لا تشعروا بالحرج وتتوقفوا عن إرسال أسئلتكم ونداءاتكم الإنسانية للمرضى واستشاراتكم الطبية الخاصة بكم وبأحبابكم وأصدقائكم".

 

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وأضاف هانى الناظر: "وكنت حريصًا على استقبالها والإجابة على معظمها وسامحونى إذا كنت تاخرت في الرد أحيانًا.. ومن ساعات خرج محمد الحمد لله من غرفة العمليات تحيطه دعواتكم الكريمة فاسأل الله أن ينعم عليكم جميعًا بنعمة الصحة والعافية".

الدكتور هانى الناظر ونجله
الدكتور هانى الناظر ونجله

ويعتبر الدكتور هانى الناظر واحدًا من الأطباء الناشطين على السوشيال ميديا، حيث  يرد على جمهوره الكبير من خلال تقديم الاستشارات الطبية المختلفة وتبنى العديد من الحالات الصعبة والقيام بعلاجها.

 

 


هانى الناظر

الدكتور هانى الناظر

المركز القومى للبحوث

محمد هانى الناظر

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