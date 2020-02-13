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"صحة كفر الشيخ": إنشاء أقسام متخصصة فى الصيانة الطبية

الخميس، 13 فبراير 2020 08:54 م
"صحة كفر الشيخ": إنشاء أقسام متخصصة فى الصيانة الطبية الدكتورة سوسن سلام وكيل صحة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، عن استعداداتها لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بدائرة المحافظة، والتى ستبدأ 16 فبراير الجارى ، ل 19 فبراير، وتستهدف تطعيم 539 ألف و 131 طفل على مستوى 11 إدارة صحي" وأكثر من 230 وحدة صحية، وسيتم التطعيم بمعرفة 1084 فريق طبى مدرب وبإشراف أكثر من 270 مشرف ملاصق، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف الدكتورة فيديكار البدوي، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور محمد خيري، مسئول التطعيمات بالمديرية.

وأكدت وكيل صحة كفر الشيخ ،أن  الهدف من الحملة الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، حيث تتضمن استراتيجية التنفيذ تطعيم جميع الأطفال " المصريين وغير المصريين " المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان بالطعم الفموى سابين ثنائى التكافؤ بنقطتين على الثلث الاخير من اللسان، وذلك اعتماداً على المستهدف الجغرافى للحملة، وذلك باستخدام فرق ثابته وفرق متحركة من منزل لمنزل لمدة 4 أيام ،وذلك خلال الفترة من 16 إلى 19 فبراير الجاري.

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ ، تم البدء فى انشاء أقسام متخصصة فى الصيانة الطبية، لتوفير ميزانية الصيانة، و تدريب جيل جديد من الفنيين  ،وتقديم خدمة متميزة وسريعة ومتابعة مستمرة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة ،تم  انشاء أول مجموعة من أصل خمسة وتسمى مجموعة الكهروميكانك  تحت إشراف المهندس ماجد ابو العزم ' متخصصة فى صيانة ترابيزات العمليات وكراسى الاسنان والتعقيم وكشافات العمليات وهذه المجموعة، وتم اصيانة وتصليح جميع أجهزة قسم الاستقبال والطوارئ  بمستشفى  كفر الشيخ العام.

وعلى جانب أخر شنت إدارة العلاج الحر بقيادة الدكتورة أميره هانم ،حمله على مراكز علاج الإدمان، تمكنت من تحريز  أدويه مستورده بمعرفه التفتيش الصيدلى  وتحرير محضر ضد احد مراكز علاج الادمان لمخالفه اشتراطات التراخيص.

 

 

 

 

 


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