"صحة بورسعيد": لا تصدقوا الشائعات.. المحافظة وموانيها خالية من "كورونا"

بورسعيد محمد فرج

أكد الدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة مديرية الشئون الصحية ببورسعيد، أن ما يتردد على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن الاشتباه فى إصابة أحد الأشخاص بفيروس كورونا عارى تماما من الصحة، ولا يتخط كونه إشاعات مغرضة ليس لها أساس من الصحة وتهدف إلى إثارة البلبلة وتعطيل الصالح العام.

وأوضح لـ"اليوم السابع": "المديرية تتعامل بشفافية مطلقة بالإعلان عن أية حالة اشتباه يتم رصدها من قبل الأجهزة المعنية ليتأكد الجميع من صدق المعلومة الموثوق بها من خلال مصادرها ومن ثم نحن لا نبغى سوى نشر الحقيقة حفاظا على آمن وسلامة المواطنين" .

وأكد أن بورسعيد وموانيها ومنافذها الجمركية آمنة تماما من فيروس "كورونا"، فضلا أننا لدينا طاقم من أطباء وهيئات التمريض تم تأهيلهم للتعامل مع الحالات المشتبهة بجانب التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية بتوفير سيارات ذاتية التعقيم لنقل الحالات المشتبه فيها فورا إلى مستشفى الصدر والحميات للتعامل معهم من خلال طاقم الاطباء المؤهلين بجانب التنسيق مع أطباء الحجر الصحى بالموانئ البحرية .

وفى سياق آخر، توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بالشكر للقوات المسلحة، والأجهزة المعنية على دورهم في الاستعداد لمواجهة دخول فيروس كورونا للبلاد، معتبرة أن ما حدث لإعادة المصريين من الصين ملحمة عمل في 48 ساعة بالتنسيق والتعاون التام بين جميع أجهزة الدولة بدءا من إعداد مكان الإخلاء وتجهيز مكان الحجر الصحي لـ 302 مواطن عائدين من ووهان الصينية، بالإضافة لأطقم الطائرة والأطقم الطبية.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية الثلاثاء الماضى، أنه لم يتم رصد أي إصابة بفيروس كورونا بين العائدين من الصين، وكان هناك ارتفاعا في درجات الحرارة لحالتين بينهما، وتأكدنا من خلوهم من الفيروس باستخدام الأجهزة التي دعمتنا بها منظمة الصحة العالمية، وأنهم كانوا مصابين بدور برد عادي، مشددة على أن مصر خالية من فيروس كورونا حتى الآن.