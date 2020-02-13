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صحة أسوان: تدريب جميع فرق العاملين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الخميس، 13 فبراير 2020 07:00 ص
صحة أسوان: تدريب جميع فرق العاملين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال حملة تطعيم الأطفال
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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أكد الدكتور نجيب نجيب مدير الطب الوقائى بالإدارة الصحية بأسوان، أن الجهود والاستعدادات للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تجرى عن طريق تدريب جميع الفرق العاملين بالحملة وطلبة مدارس التمريض وتجهيز سلسلة التبريد بالوحدات الصحية من حوامل طعوم وأكياس تبريد وتوزيع مستلزمات الحملة من بوسترات وكراسات وكروت تعريف أو عمل توعية عن طريق الثقافة الصحية.

وأضاف مدير الطب الوقائى بالادارة الصحية بأسوان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يتم مخاطبة جميع الجهات فى المحافظة للتعاون مع الفرق اثناء العمل كما تم تعليق لافتات للإعلان عن الحملة بجميع ميادين وشوارع أسوان.

وفى سياق متصل، تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان استعداداتها لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى، حيث تم تجهيز وتدريب 1201 فرقة متنقلة وثابتة للمشاركة فى اعمال الحملة، والتى تستهدف تطعيم عدد 252363 طفلا على مستوى محافظة اسوان، وفى نفس السياق أيضا تتواصل أعمال تركيب اللافتات الدعائية اللازمة للحملة فى الشوارع والميادين، حيث قام فريق الوقائى بإدارة أسوان الصحية تحت إشراف الدكتور نجيب مدير الوقائى بإدارة أسوان الصحية، بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة أسوان، بنشر وتركيب اللافتات فى شوارع مدينة اسوان الرئيسية والفرعية.

يذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر" من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، وذلك خلال الفترة من الأحد الموافق 16 فبراير2020 حتى الأربعاء 19 فبراير 2020

كما عقدت إدارة الطب الوقائى بأسوان، اجتماعا، مع الزائرات الصحيات بأسوان، تحت إشراف الدكتور مصطفى أبو المجد، للتوعية عن مخاطر أمراض الجهاز التنفسى المعدية وطرق الوقاية والأنفلونزا الموسمية، فى إطار متابعة مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، لأبرز المستجدات فى الشأن الصحى، وبعد انتشار مرض الكورونا فى عدة دول خارجية.

كما تناول الاجتماع التعريف بأعراض اشتباه الكورونا وكيفيه التعامل، وأهمية الإبلاغ الفورى عن أى حالة اشتباه، وأشرف على الاجتماع الدكتورة لبنى فهمى مسئول ترصد الأمراض المعدية بالمديرية، والدكتور نجيب نجيب مدير الوقائى بإدارة أسوان الصحية.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى باسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن إدارة أسوان أعلنت حالة الطوارئ القصوى فى ضوء ظهور فيروس كورونا المستجد بدولة الصين بناء على توجيهات وزارة الصحة وذلك تجنبا ومنع دخول المريض داخل البلاد.

وأضاف مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، أن حالة الطوارئ شملت جميع الإدارات التابعة للطب الوقائى بالمحافظة مع منع الإجازات، ورفع درجة الاستعداد والجاهزية والتأكيد على سلامة التجهيزات بأقسام الحجر الصحى بمنافذ الدخول على مستوى المحافظات التى يتواجد بها دخول "جوية وبرية وبحرية" مع منع الإجازات للعاملين وزيادة القوة البشرية بأقسام الحجر الصحى.

وأوضح "أبو المجد"، بأنه تم التأكيد على تدريب جميع أطباء مستشفيات الحميات على تعريف الحالة، والتشديد على تطبيقه، وكذلك التأكيد على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى، والتأكيد على توفير جميع مستلزمات مكافحة العدوى وأدوات الوقاية الشخصية بكميات كافة لحاجة العمل، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على تجهيز أقسام العزل بمستشفيات الحميات بكافة مستلزمات التعامل مع الحالات والفريق الطبى المخصص للتعامل مع الحالات "أطباء وتمريض وعمال".

وشدد على ضرورة الإبلاغ الفورى فى حالة رصد أى حالات ينطبق عليها تعريف الحالة، وإبلاغ إلى قطاع الطب الوقائى "الغرفة الوقائية بالوزارة - الإدارة العامة لمستشفيات الحميات - الإدارة العامة للوبائيات والترصد".


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