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شركة إيطالية تقدم 1000 جرعة لقاح للاختبار ضد فيروس كورونا قبل الصيف

الخميس، 13 فبراير 2020 02:39 م
شركة إيطالية تقدم 1000 جرعة لقاح للاختبار ضد فيروس كورونا قبل الصيف المصابون بفيروس كورونا
كتبت فاطمة شوقى

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قالت شركة ""Irbm الإيطالية إن أول 1000 جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا الجديد، الذى أعيد تسميته الآن من قبل منظمة الصحة العالمية بـ(Covid-19)، ستكون جاهزة للتجارب السريرية بحلول الصيف، معربة عن أملها فى أن تبدأ التجارب على البشر.

وقال مدير شركة  (Irbm)، ماتيو ليجوورى، لمجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية الإيطالية أمس الاربعاء، إن "الوقت المطلوب دقيق للغاية، لأن الأيام القليلة الماضية شهدت انتشار أخبار غير مؤكدة عمليا، حيث إن منظمة الصحة العالمية، بالحديث عن 18 شهرا كوقت مرجعى أساس، أما بالنسبة لنا، فسيعتمد الوقت على انتشار الوباء، مع الأخذ بالاعتبار دائما أنه حتى لو تم تقليل العدوى، فإن اللقاح سيظل مفيدا فى الحد من الإصابات وعدم زيادة انتشارها فى العالم".

وأضاف ليجوورى أنه "بدأنا بالفعل إجراءات إنتاج الدفعة الأولى من اللقاح للاختبارات السريرية، بحلول الصيف نأمل التمكن من بدء الاختبارات، بالنسبة لإنتاج اللقاح، سنكون على الأرجح قادرين على تقليص الوقت مقارنة بالإجراءات التقليدية لأننا نستخدم منصة، استخدمت بنجاح بالفعل عدة مرات لأمراض معدية أخرى".

وذكر ليجوورى أن "لدينا تاريخاً طويلاً من التعاون مع معهد جينر البريطانى فى مشاريع عديدة،أنهم يعملون على فيروس كورونا منذ مدة عبر مشروع دخل الآن مرحلته الأولى، وقد جمعنا جهودنا معا لإعطاء دفعة كبيرة فى محاولة الحصول على لقاح بأقرب وقت ممكن، وسيقوم معهد جينر بإحضار المواد الفيروسية لتطويرها فى مختبراتنا، والتى سنشرع بعد ذلك بإنتاجها ونأمل أن نتقل إلى المراحل التجريبية التالية قبل الصيف".

وذكّر مدير إدارة (Irbm) بأنه "تم فى عام 2014 تطوير وإنتاج لقاح إيبولا من قبلنا، والإجراءات كانت سريعة للغاية، فى الواقع العملى بأوقات لا يمكن تصورها، معربا عن "الأمل بأن يكون الأمر كذلك"، فلقد اجتازنا المرحلة السريرية الأولى أصلا باستثناء آثار العقاقير ونشهد الآن نجاحا في المرحلة السريرية الثانية، حيث يتم اختبار فعالية اللقاح، لأن ذلك يعنى توفيره بسرعة كبيرة".

وخلص ليجوورى إلى القول إنه "بمجرد الحصول على اللقاح، عادة ما نبدأ بتحصين الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة، كأخصائيى الرعاية الصحية".


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كورونا

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