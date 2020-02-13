شباب الحاجزين بإسكان العصلوجى بالشرقية يتضررون من ارتفاع تكلفة توصيل المرافق

الشرقية – إيمان مهنى

شكا شباب الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعى بالعصلوجى بمركز الزقازيق، من مضاعفة تكاليف المرافق عليهم، حيث وصل تكلفة عداد المياه إلى 6700 جنيه، وقال يقول أحمد يوسف أحد المتضررين فى شكواه لـ "اليوم السابع"، أنهم من حاجزى مشروع إسكان 2008 والذى تعطل تنفيذه لأسباب اقتصادية 10 سنوات، حتى خصصت المحافظة ارض بطريق قرية العصلوجى، لإنشاء عليها وحدات سكانية، وتم تطبيق علينا شروط الإسكان الاجتماعى الجديد وليس كما حجزنا قبل 12 عاما، مضيفا عندما توجهنا للاستلام اكتشفنا أن تكلفه توصيل المرافق كهرباء ومياه 6700 جنيه لكل عداد، وهو ما يفوق قدرتنا المادية فضلا عن الوحدة إسكان مخفض.

وناشد المتضررين المحافظ الدكتور ممدوح غراب بالتدخل وتخفيض قيمة العدادات، لتمكنيهم من الحصول الشقة التى ظلوا فى انتظارها أكثر من 12 عاما.

كانت محافظة الشرقية، اعلنت الانتهاء من مشروع أبراج العصلوجى المخصص لحاجزى 2008، والمكون عدد 10 أبراج سكنية تضم 920 وحدة سكنية بالإضافة إلى 92 وحدة إدارى ومحلات بالدور الأرضى وجراجات بالبدروم بتكلفة 218 مليون جنيه.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.