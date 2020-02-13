"سيبها علينا ".. أولياء أمور بسوهاج يطالبون ترميم مدرسة أسامة بن زيد الابتدائية

سوهاج – عمرو خلف

مشكلة حقيقية يعانى منها أهالى 9 نجوع بمركز أخميم بمحافظة سوهاج ، إذ تجرى عمليات ترميم فى مدرسة أسامة بن زيد الابتدائية والتى كان الطلاب يدرسون بها وملحق بها حضانة وابتدائى واعدادى قبل الظهر وأيضا ملحق بها معهد نجع حسن طنطاوى الأزهرى ، لحين إحلال وتجديد المعهد الأزهري وتقع المدرسة على مصرف العزية والعرب ناحية قرية ابار الملك ، وتم توزيع الطلاب على العديد من المدارس مما أدى الى صعوبة انتقال الطلاب الى هذه المدارس فى تحمل نفقات نقلهم إلى هناك حيث يحتاج الطالب 10 جنيهات أو أكثر يوميا لنقله الى المدرسة عن طريق التوك توك أو الوسائل الأخرى مما يمثل عبئا ماديا كبيرا على أولياء الأمور .

أهالى النجوع يعانون ماديا ، جراء نقل أبنائهم الطلاب الى العديد من المدارس بعد توزيعهم عليها وهى مدارس مجمع نيدة ومحمد عبد اللاه ومعهد عرب الاطاولة مطالبين بسرعة الانتهاء من ترميم المدرسة وكذلك إنشاء مدرسة أخرى تعليم أساسي لتحوى كل هذه النجوع تكون تابعة لقرية آبار الملك للطلاب وتوفير عدد من الأوتوبيسات لنقل الطلاب الى المدارس بأسعار رمزية .

انتقل "اليوم السابع" الى مركز ومدينة أخميم والتقى عددا من أولياء الأمور حيث قال هندى جاد عوض ، وياسر ضاحى أحمد ، والسيد محمد أحمد أن أبنائهم الطلاب يعانون يوميا أشد المعاناة يوميا بعد عملية ترميم مدرستهم الأساسية أسامة بن زيد كما يعانى أولياء الأمور من تحمل نفقات ومصاريف نقلهم الى المدارس الأخرى بعد توزيعهم عليها وخاصة وأن الاهالى ظروفهم المادية صعبة فيضطر الطلاب الى الانتقال بالتروسيكل أو التوك توك أو غيره مما يمثل عبئا ماديا كبيرا عليهم خاصة وان هناك من لديه اكثر من طالب فى المدرسة.

ويضيف الاهالى أن الطالب يتكلف يوميا قرابة العشر جنيهات مما يمثل عبئا ماديا كبيرا عليهم مطالبين ببناء مدرسة جديدة ابتدائية تحوى طلاب الـ 9 نجوع بالإضافة الى توفير أوتوبيسات تابعة لمحافظة سوهاج لنقل الطلاب خلال فترة الترميم الى المدارس الأخرى بأسعار رمزية وخاصة وان المسافات بعيدة على الطلاب لا يستطيعون سيرها على الأقدام .

ومن جانبه قال الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن عملية الترميم قد تحتاج الى 3 أشهر ويأتى ذلك بناء على ميزانيات لترميم المدارس وفى مواعيد محددة ليس للتربية والتعليم دخل بها وبعد الانتهاء من عمليات الترميم سيتم عودة الطلاب مرة أخرى الى مدرستهم .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم انه فيما يختص ببناء مدرسة جديدة فهذا الأمر يتوقف على الميزانيات المعتمدة فى هذا الشأن من قبل هيئة الأبنية التعليمية وعن المطالبة بتوفير أوتوبيسات لنقل الطلاب فهذا الأمر لا تختص به مديرية التربية والتعليم ولكن من الممكن أن يتم من خلال تفعيل الاهالى فى المشاركة المجتمعية لحل مشاكل أبنائهم الطلاب ومحاولة توفير الأتوبيسات .



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