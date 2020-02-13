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سول: نتائج اختبارات الفيروس لجميع الوافدين من ووهان جاءت سلبية

الخميس، 13 فبراير 2020 07:52 ص
سول: نتائج اختبارات الفيروس لجميع الوافدين من ووهان جاءت سلبية تفشى فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت كوريا الجنوبية ، اليوم الخميس ، أن نتائج اختبارات فيروس كورونا الجديد (كورونا 19) جاءت سلبية لجميع الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المركز الطبي الوطني بعد ظهور أعراض المرض عليهم لدى وصولهم إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة مستأجرة ثالثة أرسلتها الحكومة الكورية الجنوبية لإجلاء مواطنيها وأسرهم من مدينة ووهان الصينية.

وقال رئيس المركز الطبي الوطني، جونج كي-هيون - في مكالمة هاتفية أجرتها معه وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "إن نتائج اختبارات الفيروس لـ 5 أشخاص، تم نقلهم إلى المركز الطبي الوطني، جاءت سلبية وخرجوا كلهم من المركز صباح اليوم".

وأضاف أن اختبار الفيروس جرى أيضا لطفلين، رافقا والديهما لدى نقلهما إلى المركز، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض عليهما، وجاءت النتائج سلبية.

وقد تم نقل الوافدين لمعهد اللغات الكوري للدفاع التابع لجامعة القوات المشتركة العسكرية في مدينة إيتشيون بإقليم كيونجكي الذي يقيم فيه جميع الوافدين من ووهان بطائرة مستأجرة ثالثة لمدة 14 يوما.

 

 


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