سهم بنك دبى الإسلامى يدفع بورصة دبى للمنطقة الحضراء بختام تعاملات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

عاود المؤشر العام لسوق دبى المالى، ارتفاعه بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% رابحاً 3.80 نقطة ليغلق عند مستوى 2733.72 نقطة، مدفوعاً بصعود سهم بنك دبى الإسلامى، وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 133.3 مليون سهم محققة ما قيمته 298.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 2424 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفع 15 سهماً، وانخفض 13 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.46%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.40%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المصرف الخليجى التجارى بنسبة 11.52%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 6.47%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.88%، ثم سهم مصرف عجمان بنسبة 2.67%، فيما تصدر سهم شركتى بنك دبى الإسلامي وإعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 17.8 مليون ورقة بقيمة 100.8 مليون درهم للأولى، وبحجم 22.3 مليون ورقة بقيمة 86.1 مليون درهم للثانية.

وفى سياق متصل أعلنت شركة داماك العقارية، عن إجمالي الإيرادات لعام 2019، وبلغت 4.4 مليار درهم، وبلغت حقوق المساهمين مبلغ 14.1 مليار درهم، بينما بلغ إجمالي الأصول مبلغ 23.8 مليار درهم في 31 ديسمبر لعام 2019.

وتحولت شركة داماك العقارية، للخسائر وبلغت 37 مليون درهم مقابل 1.152 مليون درهم خلال عام 2018.