سنغافورة: اكتشاف 8 حالات إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الإصابات لـ58 حالة

سنغافورة أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة، اكتشاف 8 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 58 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الخميس أن جميع الحالات الجديدة مرتبطة بحالات مؤكدة سابقة في البلاد، مشيرة إلى أن الحالات الجديدة ليس لديها تاريخ بالسفر إلى الصين سابقًا .

ولفتت إلى أن هناك خمس حالات ترتبط ببؤرة إصابة في إحدى الكنائس فيما ترتبط حالتان أخرتان ببؤرة في موقع بناء، فيما اكتشفت الحالة الأخيرة بأحد أقارب مريض سابق بالفيروس، منوهة بأن 43 حالة يتلقون العلاج يرقد سبعة منهم في حالة حرجة بوحدات الرعاية المركزة فيما تعافى 15 آخرين بشكل كلي وخرجوا من المستشفيات .

يُشار إلى أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الفيروس حالة طوارئ عالمية وأعلنت (كوفيد - 19) إسمًا رسميًا له، وتم تسجيل عشرات الآلاف من حالات الإصابة والوفاة بالفيروس في الصين وجميع أنحاء العالم.

يُذكر أن، فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

و من جهتها، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين ، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من 44730 حالة فى العالم وأدى لوفاة 1114 شخصا فى الصين.

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى، فى إفادة أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الالتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذى ظهر فى الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم فى عامى 2002 و2003.