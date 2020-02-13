سقوط مسجل خطر بحوزته كيلو فودو قبل بيعها على عملائه بمنطقة الشرابية

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على مسجل خطر بحوزته كيلو و445 جرام فودو بمنطقة الشرابية، قبل بيعها على عملائه في المنطقة ، وحرر محضر بالواقعة، تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا يفيد بتمكن قوة من إدارة مكافحة المخدرات من ضبط "م.أ"، 43 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة الشرابية، مسجل خطر فرض سيطرة تحت رقم 1651 فئة "ب"، والسابق اتهامه فى 10 قضايا أخرهم 3065 لسنة 2004 م اثناء تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته 1.445 كيلو فودو، 400 جنسة ،هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه ، وتم تحرير المحضر اللازم ، والعرض على النيابة العامة.

وعلى جانب آخر ، قامت أجهزة مديرية أمن القاهرة، بشن حملة أمنية مُكبرة من رجال المباحث برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، وأسفرت عن ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج مُستقلين سيارة "ملك وقيادة أحدهم"، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 4 كيلو جرام" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، كما تم القبض على مسجل شقى خطر "فرض سيطرة" أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 1,240 كيلو جرام" – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ونجح ضباط المباحث فى القبض على عاطل "له معلومات جنائية" أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 130 جرام" – مبلغ مالى – هاتف محمول)، كما تم القبض على عاطل "له معلومات جنائية" أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين "وزنت 120 جرام" – مبلغ مالى – هاتف محمول)، ضبط عاطل "له معلومات جنائية" أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (5000 قرص مخدر – مبلغ مالى – هاتف محمول - سلاح أبيض "كتر").

وألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل "له معلومات جنائية" أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش "وزنت 775 جرام" – مبلغ مالى)، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.