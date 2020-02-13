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سقوط صاحب شركة يبيع أدوية مجهولة المصدر على الـ"فيس بوك" وبحوزته 15 ألف قرص

الخميس، 13 فبراير 2020 12:49 م
سقوط صاحب شركة يبيع أدوية مجهولة المصدر على الـ"فيس بوك" وبحوزته 15 ألف قرص أدوية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على صاحب شركة لترويجه أدوية مجهولة المصدر على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بمنطقة عين شمس ، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بقيام أحد الأشخاص (مالك إحدى شركات التجارة - مقيم بعين شمس بمحافظة القاهرة – سبق إتهامه فى 4 قضايا " تموين ، مصنفات فنية ، تبديد") بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر لمن يرغب من المواطنين على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) .

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والجهات المعنية ، تم استهدافه وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته جهاز الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبفحصه وتبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها ، كما تبين وجود مراسلات بينه وبين آخرين للإتفاق على بيع الأدوية المهربة.. كما تم ضبط (342 عبوة أدوية بإجمالى 15 ألف قرص )، وبفحص المضبوطات تبين أنها عبارة عن ( منشطات ، مسكنات ، فيتامينات - مجهولة المصدر وغير مسجلة بالجهات المخصصة).

 

وبمواجهة المتهم المذكور، اعترف بإرتكاب الواقعة، وقيامه بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بغرض الترويج لبيع الأدوية للراغبين بغرض الإستفادة مادياً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وعلى جانب آخر، ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على صاحب مخزن بحوزته 143 ألف متر أقمشة مهرب جمركيا فى السلام، وحرر محضر بالواقعة.

 

 


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