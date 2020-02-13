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سفارة مصر فى أبوظبى تؤكد أهمية الالتزام بقواعد تأشيرات السياحة للإمارات

الخميس، 13 فبراير 2020 07:06 م
سفارة مصر فى أبوظبى تؤكد أهمية الالتزام بقواعد تأشيرات السياحة للإمارات المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية
كتب: أحمد جمعة

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استقبلت السفارة المصرية بأبوظبي خلال الفترة الماضية طلبات من عدد من المواطنين المصريين لتقديم الدعم لهم للعودة لأرض الوطن، وذلك بعد أن تقطَعت بهم سُبل الحياة داخل دولة الإمارات بعد دخولهم الدولة بتأشيرة سياحة لمدة ثلاثة أشهر، وعدم تمكنهم من تدبير العمل المُلائم لهم داخل الدولة، وتقوم السفارة في هذه الحالات بتقديم الدعم الممكن لهم للعودة لأرض الوطن على نفقة الدولة، أخذاً في الاعتبار ما تقتضيه التعليمات ذات الصلة بهذا الشأن، وحسب كل حالة، علماً بأنه يتعَيَن على المواطن المصري سداد هذه النفقات لاحقاً للجهات المعنية عقب عودته إلى أرض الوطن.

وأكدت السفارة المصرية بأبو ظبى في بيان صحفى، الخميس، أهمية الالتزام بالقواعد الخاصة بتأشيرات السياحة للوافدين إلى دولة الإمارات، وأن قوانين العمل بالإمارات لا تسمح بالعمل لمن يحمل تأشيرة سياحة للدولة، فضلاً عن أهمية حيازة الوافد للدولة – الذى يحمل تأشيرة سياحة – المبلغ المُلائم لضمان الحياة للفترة المسموح له بالإقامة خلالها بالدولة.

 

 


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