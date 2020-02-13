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زلزال بقوة 5 درجات يضرب البيرو

الخميس، 13 فبراير 2020 09:29 ص
زلزال بقوة 5 درجات يضرب البيرو أثار زلزال - أرشيفية
وكالات

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ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر الساحل الجنوبي للبيرو، وأفاد المركز الأورمتوسطي لرصد الزلازل بأن مركز الزلزال كان على عمق 58 كيلومترا تحت سطح الأرض وعند التقاء خط عرض 17.16 درجة جنوبًا وخط طول 11ر74 درجة غربًا.

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو خسائر مادية.  

وفيما يخص أخبار الزلازل على مستوى العالم، كانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أعلنت امس، أن زلزالًا قويًا بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر - حسب التقديرات الأولية - وقع في المحيط الهادبء قبالة ساحل محافظة فوكوشيما شمال شرق البلاد، ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن وكالة الأرصاد قولها إن الزلزال وقع في تمام الساعة 07:37 مساءً حسب التوقيت المحلي، ووقع مركزه على عُمق 80 كيلومترًا.

وسجل الزلزال 4 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني الذي يتألف من 7 درجات، ولم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الزلزال.

ويخشى الخبراء أن يضرب زلزال كارثي اليابان خلال العقود القليلة القادمة، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن الدولة الواقعة في شرق آسيا "تأخر" تعرض عاصمتها طوكيو لهزة أرضية كبيرة يمكن أن تقتل ما يصل إلى 10000 شخص وتجبر الملايين على ترك منازلهم، خاصة وأن المدينة التى تضم ما يصل إلى 38 مليون شخص، تتعرض بشكل دوري إلى زلازل بقوة مدمرة للغاية مرة كل 100 عام، وذلك بحسب صحيفة thesun البريطانية.


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بيرو

زلزال البيرو

اليابان

زلازل

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