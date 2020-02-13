سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 فبراير 2020 03:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رويترز: فوكس بيزنس تسحب تقريرها عن موافقة ترامب على سلام مع طالبان

الخميس، 13 فبراير 2020 03:39 ص
رويترز: فوكس بيزنس تسحب تقريرها عن موافقة ترامب على سلام مع طالبان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز ووكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة رويترز للأنباء ، إن شبكة فوكس بيزنس ، سحبت تقريرها الذي أوردته أمس الأربعاء ، وجاء فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن قرارا مشروطا بإبرام اتفاق سلام مع حركة طالبان الأفغانية غير صحيح.وكان قد كشف مصدران في الحكومة الأفغانية ودبلوماسى غربى، عن أن من الممكن توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان فى فبراير إذا قلصت الحركة الهجمات بوضوح وإن الاتفاق يمكن أن يفضى إلى سحب قوات أمريكية من أفغانستان.

جاءت تلك التصريحات بعد يوم من قول الرئيس الأفغانى أشرف غنى، إن هناك انفراجة محتملة فى المحادثات بين أمريكا وطالبان.

ووصلت المحادثات إلى طريق مسدود لأسباب منها مطلب أمريكى بموافقة الحركة على تقليص الهجمات بشدة فى إطار أى اتفاق على انسحاب القوات الأمريكية.

وفى السياق نفسه، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية - نقلا عن مسؤولين أفغان وأمريكيين - أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وافق بشكل مشروط على اتفاق سلام مع طالبان بعد أكثر من 18 عامًا من غزو الولايات المتحدة لأفغانستان، وقالت الصحيفة- في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني اليوم الأربعاء - إن الاتفاق المشروط ينص على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وربما بدء نهاية أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.

واستدركت قائلة: إن ترامب لن يوقع هذه الصفقة إلا إذا أثبتت طالبان التزامها بخفض دائم للعنف خلال فترة اختبار تستمر نحو 7 أيام في وقت لاحق من شهر فبراير الجاري.

وأوضحت أنه إذا أنهت طالبان الأعمال القتالية ووقع الجانبان على اتفاق، فستبدأ واشنطن في سحب قواتها تدريجيا وستبدأ مفاوضات مباشرة بين طالبان والقادة الأفغان حول مستقبل بلادهم.

 


ترامب

طالبان

أفغانستان

دونالد ترامب

حركة طالبان الافغانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مسنة تطالب ابنها بالنفقة: "بعد 40 سنة طردنى واستضاف حماته للإقامة بمنزله"

مسنة تطالب ابنها بالنفقة: "بعد 40 سنة طردنى واستضاف حماته للإقامة بمنزله"

تأثير حظر أنشطة الإخوان فى بريطانيا على التنظيم الإرهابى.. اعرف التفاصيل

تأثير حظر أنشطة الإخوان فى بريطانيا على التنظيم الإرهابى.. اعرف التفاصيل

رأس مال لا يقل عن 10 ملايين جنيه شرط ترخيص شركات البيع بالتقسيط

رأس مال لا يقل عن 10 ملايين جنيه شرط ترخيص شركات البيع بالتقسيط

بعد رفع مسلة التحرير.. اعرف مصر فيها كام مسلة فرعونية

بعد رفع مسلة التحرير.. اعرف مصر فيها كام مسلة فرعونية

كوكب الزهرة يزين ليالى فبراير ويرى بالعين المجردة كنقطة ضوئية ساطعة

كوكب الزهرة يزين ليالى فبراير ويرى بالعين المجردة كنقطة ضوئية ساطعة

مؤشرات أولية.. إعادة بين مرشح مستقبل وطن وعبد الله خليفة بدائرة ملوى

مؤشرات أولية.. إعادة بين مرشح مستقبل وطن وعبد الله خليفة بدائرة ملوى

"المنشآت السياحية": رخصة سياحة لمطاعم المولات والبنزينات قريبًا

"المنشآت السياحية": رخصة سياحة لمطاعم المولات والبنزينات قريبًا

ترامب يعلن عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان فى أفغانستان

ترامب يعلن عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان فى أفغانستان

5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

5 إنجازات لمصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى.. تعرف عليها

10 حقائق أكدها سجناء الإخوان أثناء زيارة المراسلين الأجانب: المعاملة كويسة جدًا

10 حقائق أكدها سجناء الإخوان أثناء زيارة المراسلين الأجانب: المعاملة كويسة جدًا

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لو طالب فى أولى أو ثانية ثانوى.. اعرف إزاى تسجل الدخول على بنك المعرفة

لو طالب فى أولى أو ثانية ثانوى.. اعرف إزاى تسجل الدخول على بنك المعرفة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة