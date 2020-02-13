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رفع 130 طن مخلفات بقرى مدينة الزينية بالأقصر وتركيب 10 أعمدة إنارة

الخميس، 13 فبراير 2020 08:53 م
رفع 130 طن مخلفات بقرى مدينة الزينية بالأقصر وتركيب 10 أعمدة إنارة رفع التراكمات والمخلفات
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه قامت الوحدات المحلية لقري الزينية بحرى والصعايدة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية، بتنفيذ حملة لرفع التراكمات والمخلفات، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى برفع 50 طن من التراكمات والمخلفات من الطرق بقيادة مصطفى النجار رئيس قرية الزينية بحرى، ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية، وسامى جاد الكريم سكرتير القرية.

وفى نفس السياق رفعت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة حوالى 80 طن من التراكمات والمخلفات من الطرق بقيادة أشرف بدران رئيس القرية، وعنتر هلالى سيد سكرتير القرية، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، وإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز.

 وأكد رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، على العمل بمنظومة النظافة بالقرى لرفع المعاناة عن المواطنين وتمهيد الطرق لحين الانتهاء من مشروع الصرف الصحي، مضيفاً أنه تم  تركيب عدد 10 أعمدة جهد منخفض لإستكمال طريق فرع 5 بقرية الزينية بحرى، كما أنه جارى العمل فى طريق ترعة ساحل العشى لتجهيزها للرصف على مسافة 4 كيلو بداية من ميدان الصيادين وحتى كوبرى سباق.

وكانت قد واصلت محافظة الأقصر حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة المدن والقرى لدعم المواطنين، ففي مدينة الزينية صرح يوسف أحمد جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أنه وفقاً لتعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، تم المرور على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها من الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019/ 2020، حيث تمت أعمال تركيب 120 عمود كهرباء جهد منخفض، وذلك لإستكمال إنارة الشارع الجانبى لخط السكة الحديد من طريق السوفتيل حتى كوبرى العشى الجديد.

 


الاقصر

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مدينة الزينية

اخبار مصر اليوم

ازالة اطنان من التراكمات بقرى الاقصر

تركيب اعمدة انارة لخدمة القرى

اخبار اليوم

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