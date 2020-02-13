رحلة العنتيل الإخوانى طارق رمضان حفيد حسن البنا مع الاغتصاب.. فيديو

تامر إسماعيل صالح

بعد عام من التحقيقات، اعترف خلالها "العنتيل الإخوانى" طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسسة الجماعة الإرهابية، بارتكابه ثلاث جرائم اغتصاب، يمثل الإخوانى المقيم بفرنسا أمام السلطات القضائية، لمواجهة جرائمه وفضائحه الجنسية.

ويرصد الفيديو التالى رحلة حفيد البنا منذ افتضاح أمره على يد أول ضحية له، وهى هند عيارى التي كشفت في بداية 2018 تعرضها للاغتصاب على يده، ثم من بعدها الضحية الثانية "كريستيل"، واللتان اعترف رمضان بجريمته ضدهما في أعوام 2009، و2012، ثم اكتشفت سلطات التحقيق ضحيته الثالثة، لتحيله إلى القضاء لمواجهة مصيره.