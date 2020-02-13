رئيس حزب العمال البريطانى يدعو لوقف تسليم مؤسس وكيليكس إلى المحاكم الأمريكية

كتبت:نهال طارق

دعا رئيس حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربين إلى وقف تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، مشيدًا بمؤسس ويكيليكس لفضحه جرائم الحرب الأمريكية، بحسب ما نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية.

ورفض بوريس جونسون التعليق على القضية التي ستبدأ هذا الشهر، لكنه فاجأ مجلس العموم بالموافقة على معاهدة تسليم المجرمين بين البلدين التي يراها البعض غير متوازنة.

ووفقا للتقرير، يواجه جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس ما يصل إلى 175 عامًا في أحد سجون الولايات المتحدة في حالة إدانته، ومن جانبه قام كوربين بدعم النواب في مجلس أوروبا الذين حذروا من أن تسليم اسانج يمثل سابقة خطيرة ضد الصحفيين.

وقال كوربين إن الترتيبات ستنكشف عندما تعلن المحكمة عن قرارها ما إذا كان ينبغي ترحيل أسانج الى الولايات المتحدة الامريكية لتتم محاكمته هناك بتهمة التجسس لعرض جرائم الحرب وقتل المدنيين والفساد في المؤسسات.

ورداً على ذلك، قال رئيس الوزراء: "لن أذكر أي حالات فردية ولكن من الواضح أنه يجب دعم حقوق الصحفيين والمبلغين عن المخالفات وستواصل هذه الحكومة القيام بذلك".

وقد تم توجيه الاتهام إلى أسانج، المحتجز في سجن بلمارش بلندن، بقائمة من الاتهامات التى تصل إلى 18 اتهاما صادر عن وزارة العدل الأمريكية وتدور هذه التهم في إطار التجسس، حيث تشمل نشر معلومات ووثائق سرية والتآمر لاختراق قاعدة بيانات حكومية.

يذكر أن رئيس تحرير ويكيليكس قد واجه أسئلة حول دور المنظمة خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية. في نوفمبر 2016، حيث أصدر أسانج بيانًا يدافع عن مؤسسته، قائلاً إنها نشرت رسائل بريد إلكتروني من حملة هيلاري كلينتون الرئاسية لأن النشر كان في المصلحة العامة وليس بسبب رغبة شخصية في التأثير على نتائج الانتخابات.

ومن بين ما كشف عنه ويكيليكس لقطات فيديو عن هجوم بطائرة هليكوبتر أمريكية عام 2007 في بغداد أسفر عن مقتل تسعة رجال على الأقل من ضمنهم مصور صحفي من رويترز وسائقه.