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رئيس جامعة بنها:حملات توعية لطلاب المدن الجامعية والكليات عن فيروس كورونا (صور)

الخميس، 13 فبراير 2020 11:09 ص
رئيس جامعة بنها:حملات توعية لطلاب المدن الجامعية والكليات عن فيروس كورونا (صور) رئيس جامعة بنها خلال تفقده المدينة الجامعية
القليوبية إبراهيم سالم

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في زيارة مفاجئة تفقد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب المدينة الجامعية للبنين بكفر سعد للاطمئنان على اجراءات تسكين الطلاب داخل المدن مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وتفقد المغربى خلال جولته مخازن التغذية والمطابخ والمطاعم للاطمئنان على تاريخ صلاحية المنتجات والمواد الغذائية ومراحل إعداد وطهى الطعام وفقا للاشتراطات الصحية وذلك بحضور الدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن

كما تفقد المغربى العيادة الطبية وتجهيزاتها واطمئن على تواجد الأطباء وهيئة التمريض مؤكدا أن هناك حملات توعية موسعة لطلاب المدن الجامعية والكليات عن فيروس كورونا واتباع الاجراءات الوقائية التى اقرتها وزارة الصحة.

كما التقي نائب رئيس الجامعة بالطلاب داخل المدينة واستمع خلالها إلى آرائهم فى بعض الأمور الخاصة بالإقامة فى المدينة الجامعية.

وأكد المغربى خلال الجولة على ضرورة تذليل اى عقبات او مشاكل قد تواجه الطلاب خلال اقامتهم بالمدن الجامعية والعمل على راحتهم والاهتمام بالأنشطة الطلابية.

فيما عقد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتورة ايمان البيطار المشرف على أنشطة القطاع بحضور وكلاء الكليات لخدمة المجتمع والأجهزة التنفيذية بالمحافظة أعضاء المجلس.

وقالت البيطار، إن الاجتماع ناقش خطة قطاع خدمة المجتمع والجامعة والمستشفيات الجامعية للوقاية ومواجهة أمراض الجهاز التنفسي الحاده وخاصة فيروس كورونا المستجد.

كما ناقش الاجتماع خطة الجامعة لتدريب أطباء المستشفى والعيادات الطبية بالكليات وأطباء الامتياز وهيئة التمريض علي كيفية التعرف علي حالات الاصابة بالفيروس وكيفية التعامل مع الحالة والعزل واللجنة المشكلة بالمستشفى الجامعي وكلية الطب وطرق الوقاية من العدوي.

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اخبار القليوبية

جامعة بنها

المدينة الجامعية

الدكتور حسين المغربي

كورونا

المدن الجامعية

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