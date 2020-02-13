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رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن مواطنة لتجنسها بالإسرائيلية دون إذن مسبق

الخميس، 13 فبراير 2020 09:57 ص
رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن مواطنة لتجنسها بالإسرائيلية دون إذن مسبق الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، قرارا بإسقاط الجنسية عن آية مصطفى محمد عبد العزيز على من موالية إسرائيل لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إدن مسبق .

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس الوزراء باعتبار كل من مشروع تعليه ورصف الطريق رقم 854 جسرترتة البتاتونية من قرية الحما ببسيون بمحافظة الغربية ومشروع إقامة خط الطرد لمحطة الصرف الصحى بسنورس بالفيوم من أعمال المنفعةالعامة.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد مراسم توقيع اتفاقية بشأن تجديد استضافة مصر لمقرالاتحاد الإفريقي لكرة القدم " الكاف" لمدة 10 سنوات يتم تجديدها تلقائيا بين كل من مصر والكاف.

 

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم تأتي كبديل لاتفاقية المقر السابقةالتي تم إبرامها في نوفمبر 2007 بين الطرفين،  مضيفاً  أنه بعد انتهاء الاتفاقية السابقة، تقدم "الكاف" بطلب توقيعإتفاقية مقر جديدة.

 وأوضح أنه في ضوء رغبة الحكومة المصرية، في مواصلة دعم انشطة الكاف وجهوده؛ وذلك لتسهيل مهمته لتطويروترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية، فقد تمت الموافقة على استضافة مقر الإتحاد الإفريقي لكرة القدملمدة 10 سنوات تجدد تلقائياً، موضحاً أن كلاً من وزارات الشباب والرياضة، والمالية، والخارجية، والجهات المعنية الأخرىبالحكومة، قامت منذ عام 2017 باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام الاتفاقية الجديدة وفقاً لطلب "الكاف" كمنظمة دولية غيرحكومية مقرها مصر لإضافة بعض الامتيازات  لمقر الكاف ولمسئوليه وموظفيه من أجل تيسير وتسهيل سير العملبالإتحاد الإفريقي لكرة القدم داخل مصر.


الجريدة الرسمية

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