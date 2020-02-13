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رئيس الوزراء اللبنانى يلتقى برئيس قلم المحكمة الدولية

الخميس، 13 فبراير 2020 10:02 ص
رئيس الوزراء اللبنانى يلتقى برئيس قلم المحكمة الدولية حسان دياب رئيس الوزراء اللبنانى
وكالات

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التقى رئيس مجلس الوزراء اللبنانى حسان دياب، اليوم، فى بيروت رئيس قلم المحكمة الدولية داريل مونديس.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء عرض لمسائل تتعلق بعمل المحكمة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كان رئيس الوزراء اللبنانى الدكتور حسان دياب، أكد أن بلاده تواجه أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية وبيئية خانقة ومصيرية، وبطالة جامحة وفقرا مدقعا وانهيارا فى البنى التحتية والخدمات الأساسية، وتهديدا جديا مباشرا على مستويات الصحة والمرتبات والسكن، مشددا على أنه في حالة وقوع "انهيار اقتصادي" فلن ينجو أحد.

وأشار دياب- خلال تلاوته نص البيان الوزاري للحكومة الجديدة أمام أعضاء مجلس النواب في سبيل طلب الحكومة الثقة النيابية- إلى أن التدهور الذي يعانيه لبنان مرجعه تراكمات سنوات طويلة، تستوجب اتخاذ خطوات إصلاحية "بعضها مؤلم ضمن خطة إنقاذ شاملة متكاملة".

وقال إن البيان الوزاري يرتكز على برنامج عمل يتضمن "خطة طوارىء إنقاذية" وحزمة من الإصلاحات في القضاء والتشريعات والجوانب الإدارية والمالية ومكافحة الفساد، والعمل على تحفيز الانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، والتزام الشفافية والمساءلة والمحاسبة.

وشدد على أن الحكومة ستبتعد عن "التجاذب السياسي" وستعمل كفريق عمل من أهل الاختصاص لتنفيذ برنامجها بكفاءة، تحقيقا لمصالح الشعب اللبناني، لافتا إلى أن الحكومة تعتبر أن الكثير من مطالب "الحراك الشعبي" محقة ومُلحّة وفي صلب خطتها، وأنها ستحمي حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.


لبنان

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اخبار لبنان

المحكمه الدوليه

حسان دياب

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