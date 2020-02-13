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رئيس الوزراء الكندى يدعو إلى حل سريع للاحتجاجات التى شلت السكك الحديدية

الخميس، 13 فبراير 2020 01:06 ص
رئيس الوزراء الكندى يدعو إلى حل سريع للاحتجاجات التى شلت السكك الحديدية رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، مساء أمس الأربعاء إنه ناقش مع أعضاء حكومته "الخطوات المقبلة" في الاحتجاجات المستمرة ضد خطوط الأنابيب التي أعاقت شبكة السكك الحديدية في البلاد.وتوقفت قطارات نقل الركاب وشحن البضائع بين مدن تورونتو ومونتريال وأوتاوا عن الخدمة، بسبب مظاهرة ضد خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يتم بناؤه عبر أراضي ويتسويت في شمال مقاطعة بريتش كولومبيا.

وبدأ الاحتجاج على السكك الحديدية الوطنية الكندية قرب طريق "وايمان" على طول أراضي منطقة "تينديناجا موهوك" ،بعد ظهر يوم الخميس واستمر حتى ظهر يوم الجمعة الماضيين.

وقال ترودو خلال مؤتمر صحفي في السنغال صباح أمس الأربعاء ، في إطار جولته الأفريقية "هذه قضية تثير القلق".

وأضاف "من الواضح أنه من المهم للغاية احترام الحق في التظاهر بحرية بسلام، لكننا بحاجة إلى التأكد من احترام القوانين. لهذا السبب سأناقش مع الوزراء وننظر في الخطوات التالية الممكنة".

وأكد ترودو أنه يشجع الحوار مع جميع الأطراف للوصول إلى حل سريع بشأن هذه المشكلة.

 

 


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الغاز

السنغال

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