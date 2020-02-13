رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية: مصر حققت نجاحا عظيما بالاقتصاد

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن نائب رئيس البنك الأوروبى استهل اللقاء بالإعراب عن احترامه واعجابه بالأداء الاقتصادى الذى حققته مصر على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلى، والاستقرار النقدي والمالى، واصفاً ما تحقق بأنه نجاح عظيم، مؤكداً ثقته فى أن الحكومة المصرية سوف تعمل من أجل الحفاظ على ما تحقق، من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية، والاستمرار فى خطوات الإصلاح الهيكلىي.

وأشار آلان بيلو إلى أن مصر لا تزال تحتل المركز الأول كأكبر دولة عمليات للبنك، بمحفظة استثمارات تصل إلى 1.3 مليار دولار، منها تمويل لمشروعات القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أشاد بعلاقات العمل والتعاون بين البنك والوزيرة رانيا المشاط، والتى تحققت على مدار الفترة الماضية، مما سيكون له أثر إيجابي على التعاون المستقبلى بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين مصر والبنك، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون فى الفترة القادمة فى مشروعات تحلية مياه البحر، خاصة فى ظل ما تعانيه مصر من شح فى مصادر المياه.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى التعاون مع البنك فى مشروعات الصرف الصحى، مرحباً بفكرة التركيز على مناطق جغرافية معينة للانتهاء منها فى فترة وجيزة، ثم الانتقال إلى مناطق جغرافية أخرى، لا سيما وأن ملف توصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق الأكثر احتياجا يمثل أولوية ضمن توجيهات الرئيس السيسى للحكومة