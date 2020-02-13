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الخميس، 13 فبراير 2020 06:59 م
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دونالد ترامب يفتح النيران على مايكل بلومبرج ويصفه بالفاشل.. اعرف التفاصيل

الخميس، 13 فبراير 2020 06:59 م
دونالد ترامب يفتح النيران على مايكل بلومبرج ويصفه بالفاشل.. اعرف التفاصيل دونالد ترامب
كتبت ريهام عبد الله

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هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايكل بلومبرج، المرشح الديمقراطى المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية، وعمدة نيويورك السابق، ووصفه بالفاشل، مؤكدا أنه يذكره بـ"جيب بوش" الشقيق الأصغر للرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر قبل قليل :"مايكل بلومبرج "الصغير" فاشل، ولديه الكثير من الأموال، وليس لديه حصور ولا يستطيع الجدال، يذكرنى بنسخة صغيرة من "جيب بوش"، "قليل الطاقة"، لكن جيب كان يتمتع بمهارات سياسية أكثر، ويتعامل مع المجتمع الإسود بشكل أفضل من مايكل".

دونالد ترامب
دونالد ترامب

 

وفى سياق آخر أفادت قناة العربية، فى نبأ عاجل لها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن خطة سلام مشروطة مع حركة طالبان في أفغانستان.

وكان قد كشف مصدران في الحكومة الأفغانية ودبلوماسى غربى، عن أن من الممكن توقيع اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان فى فبراير إذا قلصت الحركة الهجمات بوضوح وإن الاتفاق يمكن أن يفضى إلى سحب قوات أمريكية من أفغانستان.

جاءت تلك التصريحات بعد يوم من قول الرئيس الأفغانى أشرف غنى، إن هناك انفراجة محتملة فى المحادثات بين أمريكا وطالبان.

ووصلت المحادثات إلى طريق مسدود لأسباب منها مطلب أمريكى بموافقة الحركة على تقليص الهجمات بشدة فى إطار أى اتفاق على انسحاب القوات الأمريكية.

وفى السياق نفسه، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية - نقلا عن مسؤولين أفغان وأمريكيين - أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وافق بشكل مشروط على اتفاق سلام مع طالبان بعد أكثر من 18 عامًا من غزو الولايات المتحدة لأفغانستان، وقالت الصحيفة- في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني أمس الأربعاء - إن الاتفاق المشروط ينص على انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وربما بدء نهاية أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.

واستدركت قائلة: إن ترامب لن يوقع هذه الصفقة إلا إذا أثبتت طالبان التزامها بخفض دائم للعنف خلال فترة اختبار تستمر نحو 7 أيام في وقت لاحق من شهر فبراير الجاري.


ترامب

مايكل بلومبرج

الانتخابات الرئاسية الامريكية

تويتر

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