خروج 8 مصابين فى حادث تصادم الوادى الجديد من المستشفى بعد استقرار حالتهم

الوادى الجديد-فريق المحافظات

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، اليوم الخميس، عن خروج 8 مصابين فى حادث التصادم بين سيارتى نقل وأخرى ميكروباص من مستشفى الفرافرة المركزى بعد تقديم الخدمة الطبية لهم، واستقرار حالتهم الصحية.

وأكد محروس، أنه جرى تقديم الخدمات الطبية للمصابين فى الحادث، بمستشفى الفرافرة المركزي، وتحويل 4 حالات لمستشفى أسيوط الجامعي، لمتابعة الفحوصات الطبية لهم وهم عبد الحميد محمد عبد الحميد، عمر احمد عبد المنعم، محمد جمال محمد، على محمد شحاته.

وكان 12 شخصًا أصيبوا فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع سيارة ربع نقل، صباح اليوم الخميس، وذلك بالقرب من نقطة الكيلو 85 طريق اسيوط - الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.

وتم الدفع بوحدات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزي، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجرى إخلاء الطريق وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها مرة أخرى.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء هشام لطفي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وربع نقل على طريق الفرافرة أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 85 مما أسفر عن إصابة كلا من محمد جمال عبدالكريم 15سنة، ومحمود كرم محمد، 15سنة ومختار ابراهيم فهيم 12سنة، وأحمد فتحى احمد 14سنة، ودياب عيد حويل، 15سنة، وعبدالحميد محمد عبدالحميد، 15سنة وعبدالله صالح حويل 16سنه وعمر أحمد عبدالمنعم 26سنه وصفاء عاطف احمد، 30سنة، على محمد شحاتة، 3سنوات وحمد محمد شحاته 5سنوات، ومحمد شحاته صاوى 40سنة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وكان أصيب 4 أشخاص، فى حادث تصادم سيارتى نقل، مساء السبت الماضى، بطريق عزب القصر – مدينة موط بمركز الداخلة فى محافظة الوادى الجديد حيث تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارا من قسم شرطة النجدة يفيد بوصول 4 مصابين فى حادث مرورى لمستشفى الداخلة العام بمدينة "موط" وتبين تصادم سيارتى ربع نقل بطريق عزب القصر – مدينة "موط" بمركز الداخلة أسفر عن إصابة كل من عبد الحميد محمود، محمد 62 سنة، من محافظة الأقصر، حسن محمد حسين، 19 سنة، من محافظة الأقصر، أحمد محمد محمود خليفة، 33 سنة، محمود السيد حسين 22 سنة.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى الداخلة العام، لتلقى العلاج والخدمة الطبية اللازمة، وجرى تحرير محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتحديد ومعرفة أسباب الحادث المروري.