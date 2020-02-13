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خبراء: برج بيج بن فى لندن تضرر من قنابل النازى أكثر مما كان متصورا من قبل

الخميس، 13 فبراير 2020 12:11 م
خبراء: برج بيج بن فى لندن تضرر من قنابل النازى أكثر مما كان متصورا من قبل بيج بن
رويترز

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قال خبراء اليوم الخميس، إن برج بيج بن بمقر البرلمان فى لندن تضرر من قنابل الألمان فى الحرب العالمية الثانية أكثر مما كان متصورا من قبل، فى حين ارتفعت تكاليف ترميمه بنحو 20 مليون جنيه استرلينى (25 مليون دولار). والبرج الذى يبلغ عمره 177 عاما محاط بالسقالات منذ ثلاث سنوات إذ يعكف العمال على ترميم أعمال الحجر والساعة الشهيرة التى تزن 12 طنا.

ومكنهم اقترابهم من البرج الذى يبلغ ارتفاعه 96 مترا من رصد مشكلات أخرى مثل الضرر الذى لحق به من التلوث ومن الأسبستوس.

وقالت لجان مجلس العموم ومجلس اللوردات إنه تم إبلاغها بأن إعادة البرج إلى رونقه السابق ستتطلب زيادة ميزانية الترميم من 61.1 مليون جنيه استرليني إلى 79.7 مليون.

وقال إيان إيلز مدير عام مجلس العموم إن مهمة ترميم البرج أكثر تعقيدا مما كان متوقعا.

وأضاف فى بيان "إدراك النطاق الكامل للأضرار التى لحقت بالبرج كان مستحيلا حتى وُضعت السقالات حوله".

وظهرت مشكلات عدة منها أن الضرر الذي ألحقته القنابل بالبرج أثناء الحرب العالمية الثانية كان أكبر من المتصور من قبل. ورغم نجاة البرج من قصف النازي، تضرر السقف والواجهة في غارة جوية في مايو عام 1941 أتت كذلك على القاعة الرئيسية لمجلس العموم.

وامتد أجل أحدث عملية ترميم للبرج فأسكتت جرس بيج بن الذي يزن 13 طنا، ومن المتوقع الانتهاء منها العام المقبل.

والعمل على ترميم البرج، الذي تغير اسمه في 2012 إلى برج إليزابيث، منفصل عن عملية تجديد قصر وستمنستر التي يقدر أن تتكلف أربعة مليارات جنيه استرليني والمقرر أن تبدأ في منتصف 2020.

 


برج بيج بن

الحرب العالمية الثانية

مجلس العموم

برج إليزابيث

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