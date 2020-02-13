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حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة صاحب شركة بالنزهة

الخميس، 13 فبراير 2020 04:28 م
حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من شقة صاحب شركة بالنزهة حبس - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة النزهة، برئاسة المستشار إسماعيل حفيظ، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من صاحب شركة استيراد وتصدير .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة النزهة، يفيد أن "ي.ح.ع"39 سنة رئيس مجلس إدارة شركة استيراد وتصدير، بإكتشافه سرقة مشغولات ذهبية خاصة بزوجته عبارة عن ( 2 حلق ، سلسلة ،  أنسيال ، خاتم  ألماظ ، من داخل غرفة النوم الخاصة بالشقة سكنه ولم يتهم أو يشتبه فى أحد..

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب السرقة خادمة المجني عليه "أ.ع.ع" 40 سنة عاطلة ومقيمة عزبة عثمان شبرا الخيمة / قليوبية  والسابق اتهامها في قضيتين أخرهما 471 لسنة 2014م الشيخ زايد / جيزة " سرقة متنوعة " والمطلوب التنفيذ عليها فى القضية رقم 22633 لسنة 2012م شبرا الخيمة / قليوبية " تبديد " والمقضى فيها بالحبس 6 شهور بجلسة 3/11/2018م..

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطها، وبمواجهتها بالتحريات أيدتها، واعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات بمسكنها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمة والمضبوطات، واتهمها بالسرقة ، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

 


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