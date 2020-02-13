جولة لرئيس قطاع تطوير الرى للوقوف على أعمال تبطين الترع فى الأقصر

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى المشروعات التى يتم تنفيذها بمحافظة الأقصر، ومنها أعمال تبطين ترعة فرع المعلاوية وهى إحدى الترع الفرعيه التى يتم تبطينها بالتعاون مع محافظة الأقصر.

واستعرض ما تم بها من أعمال للحفاظ على المياه، كما تفقد أعمال التطوير بترعة السلامية البحرية بمحافظة الأقصر وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.



وأوضح الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الرى أن القطاع ينفذ عدد من مشروعات التطوير ممولة من صندوق تطوير وصيانة المساقى حيث بلغ إجمالى الأعمال المنفذة خلال عام 2019 (80 مليون جنيه) فى زمام قدره 1346 فدان شملت إستكمال تطوير المساقى الخصوصية على ترعة وادى عبادى بمحافظة الأقصر، وتطوير المساقى الخصوصية بمنطقة الوسط والمنايفة المرحلة الثالثة بمحافظة كفر الشيخ وسيلا المنطقة الأولى بمحافظة الفيوم كما شملت أعمال توصيل الكهرباء لتغذية محطات المساقى المطورة بمنطقة مرزوق الثانية بمحافظة المنيا، كما شملت المناطق التجريبية لنظم الرى الحديث (الرى بالرش والتنقيط) بمحافظة الفيوم وتكوين مجموعات للمشاركة فى إدارة المياه.



وأشار إبراهيم إلى أنه تم تنفيذ أعمال تطوير رى فى مساحة حوالى 11684 فدان باستثمارات تقدر بحوالى 205 مليون جنيه، وتهدف مشروعات تطوير الرى إلى تعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة الإنتاج الزراعى ودخل المزارع وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المنتفعين وتوفير الطاقة المستخدمة فى رفع المياه وإستخدام الطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة وتوفير الوقت والجهد فى عملية الرى وزيادة التعاون بين المنتفعين ومشاركتهم فى تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروع عن طريق تكوين مجموعات بتشكيل روابط مستخدمى المياه للمشاركة فى إدارة المياه على زمامات محددة.



الجدير بالذكر أنه مع إقرار السياسة المائية لتحقيق أهداف الخطة القومية لإدارة الموارد المائية التى تتضمن سياسة المشاركة فى إدارة الموارد المائية على مختلف المستويات فقد استلزم الأمر وجود جهة مسئولة عن مشاركة المزارعين فى وضع استراتيجية بهذا الخصوص والتأكد من التنفيذ الجيد لها وتفعيل مشاركة منظمات مستخدمى المياه فى إدارة تلك الموارد، تحت اسم التوجيه المائى.



يذكر أن الحكومة تكثف جهودها لترشيد استهلاك المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها وترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من وحدة المياه من خلال تطبيق أساليب تطوير الرى الحديث، حيث تم إعداد استراتيجية لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى حتى 2050، تعتمد على 4 محاور يتم العمل فيها بجد واجتهاد مع كافة الوزارات المعنية فى الدولة.



جولة لرئيس قطاع تطوير الرى للوقوف على أعمال تبطين الترع فى الأقصر (1)



جولة لرئيس قطاع تطوير الرى للوقوف على أعمال تبطين الترع فى الأقصر (2)



جولة لرئيس قطاع تطوير الرى للوقوف على أعمال تبطين الترع فى الأقصر (3)



جولة لرئيس قطاع تطوير الرى للوقوف على أعمال تبطين الترع فى الأقصر (4)



جولة لرئيس قطاع تطوير الرى للوقوف على أعمال تبطين الترع فى الأقصر (5)



