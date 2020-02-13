جهود مكثفة لضبط المتورطين فى التعدى على سائق سيارة فى زهراء المعادى

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من جهودهم للقبض على مجموعة من البلطجية تعدوا على سائق سيارة ملاكى بزهراء المعادى، أثناء قيامه بركن السيارة وتعدوا عليه بالشوم والعصا، مما أدى إلى إصابته وتحرر محضر بالواقعة.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا بتعدى مجموعة من الأشخاص على سائق سيارة ملاكى بزهراء المعادى لخلافهم على مبلغ مالى مقابل ركن سيارته في المكان، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للوقوف على ملابسات الحادث.

وعلى جانب آخر، نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بالنزهة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة أثناء مرور قوة أمنیة من مباحث قسم شرطة النزھة بشارع عبد الحمید بدوي بشیراتون، اشتبه في سیارة " أجرة " میكروباص بدون لوحات خلفیة یستقلھا شخصان أمكن استیقافھا وضبط مستقلیھا، وتبین أنھما كلا من "ك.ع" ، 35 سنة، سائق المرج والمطلوب التنفیذ علیه فى القضیة رقم 12963 لسنة 2016م العبور قلیوبیة "سرقة" ، والمقضي فیھا بالحبس 6 شھور و"ع.ا" ، 23 سنة، سائق والسابق اتھامه فى القضیة 34621 لسنة 2016م المرج "بلطجة" أثناء استقلالھما السیارة رقم ق ن ل 1957 أجرة میكروباص ماركة كینج لونج "قیادة المتھم الثاني" ویعمل علیھا كسائق وبحوزتھما فرد خرطوش، 4 سلاح أبیض "مطواة، سكین".

وبمواجھتھما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بتكوینھما تشكیلاً عصابیاً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنین كرھاً عنھم تحت تھدید الأسلحة الناریة والبیضاء المضبوطة بحوزتھما، وعقب استقلالھم السیارة المضبوطة صحبة المتھمان بدعوى توصیلھم بالاشتراك مع كلا من "م.ا" ، 24 سنة، عاطل ، "ا.س"30 سنة عاطل، باستھدافھما وتمكن النقیب حامد عادل حامد، الضابط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطھما وبمواجھتھما بما جاء بأقوال المتھمان الأول والثاني أیداھا بتطویر مناقشتھم اعترفوا بارتكاب عدد 4 حادث سرقة بذات الأسلوب.