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جمارك السد العالى بأسوان يحبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

الخميس، 13 فبراير 2020 09:21 م
جمارك السد العالى بأسوان يحبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل أدوية مهربة - أرشيفية
كتب أحمد مصطفى

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تمكنت إدارة تفتيش الركاب بجمرك ميناء السد العالي بأسوان برئاسة حمدي محمد احمد مدير إدارة تفتيش الركاب من إحباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
 
وردت إخبارية من مباحث الميناء بمحاولة الراكبة س . ع . آ سودانية الجنسية القادمة على متن الباخره ساق النعام من ميناء حلفا بالسودان تهريب كميه من مستحضرات التجميل مخبأة داخل حقائبها الشخصيه .
 
وتم تشكيل لجنة جمركية من خالد عيسي. صفيه عبد الغفار. سيد محمد. صباح احمد. عبدالمجيد عبدالرضي. جمال فوزي،  لتفتيش حقائبها فتبين وجود 261 علبة متنوعة من مستحضرات التجميل( ماسكات وزيوت انبات شعر ) مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها الشخصيه .
 
وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 130 ألف و 900 جنيه. 
 
 وقرر أحمد جعفر مدير عام جمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 1 لسنة 2020 وحرره  حمزة فهيم وتحريز المضبوطات.
 

جمارك السد العالى

محاولة تهريب

أدوات تجميل

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