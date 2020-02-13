جامعة كفر الشيخ: برنامج تدريب لتنمية المهارات والقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات

نظم مركز التدريب الإدارى بجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، برنامج لتنمية مهارات العاملين بإدارات المخازن، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، ومصطفى رزق، أمين عام الجامعة، تحت عنوان "المخازن والمخزون السلعي"، يأتي ذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير أداء ومهارات العاملين.

وقال أمين عام الجامعة، مصطفى رزق، إن برنامج التدريب استهدفت 27 متدرباً من العاملين بالإدارة العامة للموازنة والحسابات والمدن الجامعية والإدارة العامة للمشتروات والمخازن والإدارة العامة لرعاية الشباب، وإدارة المخزون السلعي وإدارات الكليات.

وأضاف رزق، أن برنامج التدريب يتضمن تنظيم المخازن وأهمية التخزين واختصاصات العاملين بالمخازن والدفاتر والسجلات المخزنية وتقدير الإحتياجات من المستلزمات السلعية " المقايسة السنوية "والدورة المستندية "حالات الإضافة" والدورة المستندية "حالاات الصرف " والجرد والتسويات الجردية والفقد والتلف كما يتضمن البرنامج تعريف المتدربين وشرح الراكد وأسبابه وكيفية التصرف فيه وحدود التخزين والطرق العلمية لإحتساب الكمية الإقتصادية.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة تحرص على تدريب و تطوير وتنمية مهارات وقدرات العاملين في مختلف الإدارات بتنظيم برامج تدريب في التخصصات كافة بهدف رفع مستوى الأداء الوظيفي للوصول إلى أداء إداري وكفاءة مهنية وإعدادهم جيدا لتحقيق متطلبات العمل الحالية واحتياجات الجامعة في المستقبل.

كما تفقد رئيس جامعة كفر الشيخ، برفقة الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا الحرم الجامعي وخلال الجولة، تفقد رئيس الجامعة العديد من المباني والمنشآت والتقي بعض الطلاب والطالبات واستمع الى آرائهم ومقترحاتهم .

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي ،رئيس جامعة كفر الشيخ إن إدارة الجامعة تسعي دائما لتقديم خدمة تعليمية متميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل العالمية ،مشيرا إلى أن الجامعات للتعلم والمعرفة وتنمية المهارات والقدرات والالتزام بالعادات والتقاليد والأعراف الجامعية.

وأضاف بأن الجامعة استثمرت فترة اجازة منتصف العام للطلاب، لإضافة بعض البنود المؤجلة لبرنامج خطة الصيانة والتحديث والتطوير في الجامعة طبقا للخطة الزمنية المحددة والتي تستهدف ضمان سيولة الحركة ومنع التكدس المروري.

وعلى جانب أخر تفقد رئيس الجامعة، الأقسام المختلفة والعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي، بهدف الاطلاع والاطمئنان على استعدادات مستشفيات الجامعة لمواجهة فيروس كورونا وحسن سير العمل .

واستمع رئيس جامعة كفر الشيخ إلى المرضى أثناء جولته التفقدية للتأكد من تحقق الانضباط وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ومدى رضائهم عن جودتها لتوفير رعاية صحية لمحدودي الدخل تنفيذا للمبادرات الرئاسية بالاهتمام بصحة المواطنين بالقضاء على قوائم انتظار المرضى بالمستشفيات وحملة 100 مليون صحة .

وأوضح أن مستشفيات جامعة كفر الشيخ تسعى إلى تقديم خدمة صحية متميزة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لخدمة المجتمع المحلى المحيط بها، وتستهدف توفير الرعاية الصحية لكافة أبناء المحافظة ،لأداء رسالتها التنموية والخدمية، وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة ،وتهدف إدارة الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة للطبقات غير القادرة.

و أضاف دسوقي، أن الجامعة في طريقها الفعلي لاستكمال القطاع الطبي بإنشاء مستشفى للطوارئ ومركز للأورام وأن المنظومة الطبية أوشكت على الاكتمال بجانب إنشاء مراكز طبية متخصصة.