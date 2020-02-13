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جامعة قطرية تهدد الطلاب الرافضين لتسليم مشروع عن العلاقات مع تركيا بالرسوب

الخميس، 13 فبراير 2020 07:43 م
جامعة قطرية تهدد الطلاب الرافضين لتسليم مشروع عن العلاقات مع تركيا بالرسوب تميم وأردوغان
كتبت ريهام عبد الله

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دشنت جامعة قطر مسابقة تحت عنوان "تعارفوا"، دعت من خلال المسابقة الطلاب لتنفيذ مشاريع دراسية حول العلاقات التي تجمع النظامين القطري والتركى.

المسابقة لم تلقَ القبول المطلوب، ما دفع القائمين على الجامعة لتهديد الطلاب صراحة من التخاذل في تنفيذ المشروع، وفقًا لموقع قطريليكس المحسوب على المعارضة القطرية.

وأكدت مصادر من داخل الجامعة، أن جميع الطلاب تم إخبارهم أن من يتخلف عن تسليم مادة المشروع سيتم اعتباره معارضًا لسياسات الدولة القطرية.

قطريليكس
قطريليكس

 

وتابعت المصادر: وتواصل التهديد بخصم الدرجات أو الرسوب، وهددوا الطلاب بأن من سيحاول استخدام منصات التواصل الاجتماعي في الأمر سيتعرض للفصل النهائي من الجامعة.

وتطلب الجامعة تنفيذ مشروع يقدم نماذج مصغرة حول تاريخ الدولة العثمانية وتمجيد سلاطينها ووصف استعمارها للدول العربية بالفتوحات الإسلامية العظيمة.

واتهم ناشطون قطريون، الجامعة بترسيخ فكرة الاحتلال التركي للدول العربية والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ارتكبها العثمانيون وشهد عليها التاريخ.

وفى سياق آخر أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة، أن الاتهامات الدولية ضد أمير قطر تميم بن حمد باتباعه نظام السُّخرة والعبودية مع العمالة الوافدة واستمرار معاناة العمال مستمرة حتى وصل الأمر لوفاة الآلاف منهم، لافتا إلى أن دولة نيبال تسعى لتطبيق آليات للحد من وفيات عمالها فى قطر، بتدريب العمال في مجال السلامة قبل سفرهم إلى الدوحة، بعد اكتشاف وفاة 1000 عامل في الدوحة.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إنه دون أن يُفصح نظام تميم عن سبب الوفاة الحقيقي للعمال النيباليين، ولكن وزارة العمل النيبالية قد نسبت الوفاة إلى مخاطر أماكن العمل في قطر وعدد ساعات العمل الطويلة تحت درجات الحرارة المرتفعة بالإضافة إلى المساكن غير الآدمية التي يقيمون بها، وما زالت حكومة "نيبال" تطالب نظام تميم بالكشف عن أسباب وفاة عمالها، مُوجهة اتهامات لتميم بانتهاك حقوق العمالة الوافدة.

وفى وقت سابق قال موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، إن السلطات القطرية أقحمت الدوحة في ورطة لا شأن لها بها، ضاربةً بالتهديدات التي تشنها الولايات المتحدة الأميركية بوضع عقوبات على المتعاونين مع نظام الملالي عرض الحائط، وهي بذلك تجازف باقتصاد الدوحة كاملًا، ليلقى مصيرًا ضبابيًّا، حيث اتفقت الحكومة القطرية مع النظام الإيراني على السماح باستئجار الأخير لعدد من القنوات الفضائية على القمر الصناعي "سهيل سات"، بهدف استخدام "إيران" لها في تكثيف حملاتها الإعلامية لإثارة الفوضى والتوترات في المنطقة العربية، بعد انحسار أنشطتها الإعلامية على الأرض بسبب الضغوط الدولية عليها.

 وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إنه بعد تسريب بنود الصفقة، سادت حالة من القلق والترقب لدى نظام تميم بن حمد، من إمكانية وصول المعلومات إلى الولايات المتحدة الأميركية، ولاسيَّما أن الحكومة الإيرانية تعتبر صفقة استئجار "سهيل" أمرًا مفروغًا منه، وحقًّا مكتسبًا لها، فى إطار رد الدوحة للجميل وتضغط بكل قوتها من أجل إتمامها في أسرع وقت.

 


قطر

قطريليكس

تميم بن حمد

جامعة قطرية

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