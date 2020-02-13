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جامعة الوادى الجديد تحتفل باليوم الوطنى للبيئة بتشجير المبنى الإدارى للجامعة

الخميس، 13 فبراير 2020 04:29 م
جامعة الوادى الجديد تحتفل باليوم الوطنى للبيئة بتشجير المبنى الإدارى للجامعة جامعة الوادي الجديد تحتفل باليوم الوطني للبيئة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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نفذت الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الوادى الجديد، بالتعاون مع جهاز تحسين البيئة بالمحافظة وكلية الآداب معسكراً لتشجير المبنى الإداري للجامعة، اليوم الخميس، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وفي إطار الاحتفال بيوم البيئة الوطني 2020 وتزامناً مع مبادرة الرئيس السيسي "صنايعية مصر" ومبادرة " اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، والتى تهدف إلى نشر الوعي البيئى للمواطنين حفاظا على استدامة الموارد البيئية للأجيال القادمة.

 

وشارك فى تنفيذ المعسكر إدارة الحدائق والمتابعة والخدمات الداخلية، وعدد 15 طالبا وطالبة من كلية الآداب، حيث قام المعسكر بغرس عدد من أشجار الظل والأشجار المثمرة.

 

وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إن المعسكر قام بغرس 50 شجرة من أشجار الظل والأشجار المثمرة وسط مشاركة من جميع الطلاب والاساتذة بالجامعة، مضيفا أن الجامعة مستمرة فى تنفيذ كافة المبادرات المجتمعية لما لها من دور كبير فى غرس روح الولاء والانتماء.

 

وفي سياق آخر، فاز الطالب محمود جمال حسن شاذلي كابتن منتخب الجامعة لتنس الطاولة بالمركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية فى منافسات أسبوع الجامعات الأول بسوهاج، وذلك بعد تغلبه على جامعات المنيا وقناة السويس وأسوان وصعد بعدها لمقابله منتخب بني سويف في نصف النهائي والذي تغلب عليه بعد منافسة صعبة.

 

كما حصدت الطالبة منار بخيت المركز الرابع ويدرب الفريق وليد نشأت مدرس ألعاب المضرب بكلية التربية رياضية بالجامعة.

 

صرح بذلك، الدكتور جمال حسن، منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، مؤكدًا أن اللاعبين أدوا أداء مشرف وبطولي وصعدوا للنهائيات بعد أداء مثالي.

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