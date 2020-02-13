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جامعة الزقازيق تشكل لجنة عاجلة للتحقيق فى استمرار صرف مرتب طباخ محبوس

الخميس، 13 فبراير 2020 12:39 م
جامعة الزقازيق تشكل لجنة عاجلة للتحقيق فى استمرار صرف مرتب طباخ محبوس الدكتور أحمد عبد الستار أمين جامعة الزقازيق
فريق المحافظات

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قررالدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد عبد الستار أمين عام جامعة الزقازيق لبحث ملف طباخ بمستشفيات جامعة الزقازيق تم اتهامه وحبسه ومازال يصرف مرتبه، وحصل "اليوم السابع" على مستندات تفيد بأن جامعة الزقازيق مستمرة فى صرف راتب طباخ رغم حبسه فى إحدى القضايا.

وصدر حكم المحكمة فى القضية رقم 44985 مركز الزقازيق لسنة 2017 والمقيدة برقم 3566 لسنة 2017 ضد المتهم عابر محمد مصطفى سيد أحمد، والذى يعمل طباخا بجامعة الزقازيق وذلك لاتهامه بالشروع فى القتل.

وحكمت المحكمة بإدانت الطباخ بتاريخ 19 /11 /2019 وصدر الأمر التنفيذى من الجامعة رقم 2907 لسنة 2020 بوقف المذكور من تاريخ حبسه، وإحالته لمجلس التأديب للعاملين بجامعة الزقازيق، وتم صرف مرتب شهر نوفمبر وديسمبر2019 وتم صرف مرتب  يناير 2020 وكذا مكافأة 500 للعاملين ومكافأة 90 يوما كمكافأة استثنائية لأعمال المراقبة على امتحانات الطلبة

وكانت حكمت محكمة جنايات الزقازيق فى القضية رقم 44958 مركز الزقازيق لسنة 2017 والمقيدة برقم 3566 لسنة 2017 ضد المتهم " ع . م .م " والذي يعمل طباخاً بمستشفيات جامعة الزقازيق وذلك لقيامه بالشروع فى القتل مع سبق الإصرار والترصد لأحد المواطنين وحكمت المحكمة بإدانة المتهم بحبسه سنة، و بالفعل يقضى المتهم العقوبة منذ 19 / 11 / 2019، وصدر الأمر التنفيذي من جامعة الزقازيق رقم 2907 لسنة 2020 بوقف المذكور من تاريخ حبسه و إحالته لمجلس التأديب للعاملين بجامعة الزقازيق .

بدوره، أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، ان الواقعة المتداولة عن صرف رواتب لطباخ مسجون، هى تخص طباخ على الدرجة الثالثة معين على قوة مستشفيات جامعة الزقازيق

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن لجنة على أعلى مستوى تحت رئاسة الدكتور أحمد عبد الستار أمين عام الجامعة تقوم الآن  بالتحقيق العاجل بشأن ما ذكر من اتهامات بصرف رواتب و مكافآت عن 3 شهور ماضية للطباخ المسجون، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة ان ثبت صحتها . لافتا أنه لا يوجد طباخ مخصص لرئيس الجامعة من طاقم الطباخين الموظفين بالجامعة،

 

 

 


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